Сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента Украины.

Смотрите также Залужный назвал свою ключевую ошибку как главнокомандующего

Что известно о новом назначении Залужного

Валерий Залужный будет совмещать обязанности представителя Украины в IMO и посла в Великобритании.

Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии ЗАЛУЖНОГО Валерия Федоровича Постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству,

– говорится в указе.

Чем занимается Международная морская организация Международная морская организация – межправительственная организация и специализированное учреждение ООН, занимающаяся вопросами международного торгового судоходства. Ее деятельность направлена на отмену дискриминационных действий в этой сфере, принятие стандартов по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения окружающей среды судами, прежде всего, морского.

Заметим, что Украина является членом ИМО с 1994 года.