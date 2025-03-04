Повідомляє 24 Канал з посиланням на указ президента України.

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Що відомо про нове призначення Залужного

Валерій Залужний поєднуватиме обов’язки представника України в IMO та посла у Великій Британії.

Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії ЗАЛУЖНОГО Валерія Федоровича Постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом,

– йдеться в указі.

Чим займається Міжнародна морська організація Міжнародна морська організація – міжурядова організація та спеціалізована установа ООН, що займається питаннями міжнародного торгівельного судноплавства. Її діяльність спрямована на скасування дискримінаційних дій у цій сфері, прийняття стандартів з забезпечення безпеки на морі та запобігання забрудненню довкілля суднами, перш за все, морського.

Зауважимо, що Україна являється членом ІМО з 1994 року.