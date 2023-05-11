Пока россияне распространяли фейки о гибели Залужного, он пришел на свадьбу украинцев

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный неожиданно пришел на свадьбу украинцев Максима Алексеева и Екатерины Полищук. Это произошло, когда россияне активно распространяли фейки о его гибели.

Фото с церемонии опубликовал новоиспеченный муж Алексеев. Он мечтал, чтобы особый момент его жизни совершил особый человек.

Кстати говоря Залужный не поехал на встречу Военного комитета НАТО: что произошло

Алексеев поблагодарил Залужного, что тот согласился. Его присутствие сделало момент по-настоящему невероятным",



Залужный пришел на свадьбу молодоженов / Фото Макса Алексеева

Теперь в начале нашей семьи стоит легендарный человек, являющийся примером лично для меня и, я уверен, для всех остальных. А теперь и для нашей семьи,

– написал мужчина.



Залужный поздравил молодоженов / Фото Макса Алексеева



Молодожены хотели сделать момент особенным / Фото Макса Алексеева



Главнокомандующий ВСУ на свадьбе / Фото Макса Алексеева

Очередной фейк россиян

Россияне распространяли фейки по ликвидации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Информацию о гибели Залужного и других командующих опровергла заместитель министра обороны Анна Маляр. Она рассказала, что в течение недели было 3 таких сообщения. Однако все живы.

Маляр объяснила, обычно такие сообщения преследуют цель нескольких целей. Речь идет о психологическом влиянии на самого человека, деморализации украинской армии, краткосрочном хайпе на теме для поднятия духа собственного войска.

Поэтому учитывать сообщения пропагандистов не следует.