Залужный предположил, какова сейчас цель россии в отношении Украины и попытается ли враг снова пойти на Киев

Российские захватчики с большой вероятностью постараются выйти на административную границу Донецкой области. Именно это враг и пытается сделать, концентрируя силы на Изюмском и Бахмутском направлениях.

Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью первому заместителю главы Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Михаилу Забродскому.

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Какова сейчас цель россии

По словам Залужного, еще более привлекательной для противника может выглядеть перспектива продвижения на Запорожском направлении.

"Она обеспечивает дальнейшие действия на Север и создание прямой угрозы захвата Запорожья и Днепра, что в свою очередь приведет к потере украинской стороной контроля над значительной частью Левобережной Украины", – пояснил Залужный.

Попробует ли враг снова пойти на Киев

Главнокомандующий ВСУ предположил, что оккупанты могут попытаться захватить Киев. Также существует угроза повторного развертывания боевых действий на территории Беларуси.

Но больше возможностей открывает дальнейшее продвижение на Южнобужском направлении с оперативного плацдарма на правом берегу реки Днепр,

– добавил он.

Залужный отметил, что успех на Юге может иметь двойной эффект:

вполне реальные перспективы захвата Николаева и Одессы;

создание угрожающего направления в сторону Кривого Рога, а в дальнейшем – и угрозы центральным и западным регионам Украины.

Какова обстановка в северных регионах сейчас

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других же направлениях враг вел обстрелы, в частности:

на Северском направлении зафиксировали минометные обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Волфино, Запсилье, Мануховка и Стукаловка Сумской области;

на Харьковском направлении враг нанес обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Черноглазовка, Мироновка, Великие Проходы, Русская и Черкасская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки.

Частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, в частности в населенном пункте Александровка Харьковской области, несут существенные потери.

Отдельные подразделения насчитывают более 40% тяжелораненых и убитых. Тела многих погибших не идентифицируются и считаются пропавшими без вести,

– рассказали в Генштабе.