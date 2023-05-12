Там были потери и люди калечились, – Залужный о 8 годах войны, которую ведет Россия

На войне, которую Россия развязала против Украины, к сожалению, гибнут и наши защитники. Причем следует помнить, что свою жизнь за наше государство они отдавали с 2014 года, когда на нас напал Кремль.

Это подчеркнул главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в документальном фильме "Год. За кадром. Генерал". Дмитрию Комарову он рассказал переживаниях за 8 лет войны, передает 24 Канал.

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8 лет, которые закалили нас

8 лет мы это делали. 8 лет воевали. 8 лет мы по крайней мере морально были готовы к тому, чтобы врага убивать, а не ждать, что он успокоится, оставит нас в покое,

– отметил он.

Валерий Залужный подчеркнул, что эти 8 лет закалили украинских военных и научили их воевать. И это стало настоящей неожиданностью для россиян. Для наших защитников эти 8 лет были своеобразной школой, где они готовились как морально, так и физически.

По словам главнокомандующего, сначала была АТО, после нее – ООС. И как бы все это ни называли, это была война, развязанная Россией против Украины. Война, в которой погибли многие люди. Также много получили ранения, калечились в боях за родную страну.

Валерий Залужный рассказал, что всегда заглядывает в телефонную книгу. И в ней, к сожалению, видит много фамилий тех, кого забрала война. Он признается, что ему не хватает сил хоть что-нибудь сделать с записью в телефонной книге, ведь он, возможно, еще не готов к этому.

"Когда-то я, наверное, это сделаю, чтобы удалить этого человека из телефона навсегда. Но, пожалуй, не получится удалить это из памяти, из своего сердца. Это очень тяжело. И всеми нормальными людьми это воспринимается очень плохо. Война – это очень плохое дело", – подчеркнул он.

Отметим, что накануне глава государства Владимир Зеленский давал интервью. В нем он объяснил, почему Украина не называет своих потерь в войне против России. По словам президента, наше государство фиксирует каждого, чья жизнь оборвалась во время обороны.

Есть информация, которой мы не делимся. Это наше общее решение всех военных. У нас все фиксируется, каждый человек важен, и есть все цифры. Есть, к сожалению, смерти, есть, к сожалению, жертвы, есть, к сожалению, раненые,

– отметил президент.

Он также отметил, что фиксируются данные относительно раненых и попавших в российский плен. Также Владимир Зеленский добавил, что наше государство в дальнейшем будет скрывать данные о потерях, понесенных нашим государством.