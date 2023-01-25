Миллион долларов для ВСУ: что известно о Григории Степанце, который завещал деньги Залужному

Валерий Залужный передал на ВСУ миллион долларов, унаследованных от Григория Степанца. Мужчина родился в 1938 году в Виннице.

Информацию о том, что Залужный задонатив миллион долларов, подтвердила пресс-служба ВСУ. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул: он ни мгновения не сомневался, что делать с наследством.

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Я всю свою жизнь отдал вооруженным силам. И не сомневался, что должен делать с наследством. Последняя воля Григория, очевидно, заключалась в том, чтобы поддержать в моем лице украинское войско. Благодарен всем, кто помогает Вооруженным Силам Украины. И благодарен своей семье за понимание,

– рассказал Залужный.

Что известно о Григории Степанце, который оставил деньги в наследство

Григорий Степанец – уроженец Винницы. Его отец воевал во время Второй мировой войны. Он был убит в октябре 1941 года. Тогда Григория и его мать были эвакуированы на Урал. Там они страдали от голода и других испытаний. Когда война закончилась, мать с сыном вернулись в родную Винницу.

Выжили только потому, что дядя, получивший тяжелое ранение во время войны, делился своим военным пайком. После окончания школы Григорий учился в Москве, а затем работал в Геофизическом научно-исследовательском институте.

За то, что Григорий подписал письмо в поддержку диссидентов, его уволили советские власти, сфальсифицировав повод. Впоследствии Степанца преследовал КГБ. Он пытался уехать, но не получил выездную визу.

В 1989 году Степанцу наконец-то удалось уехать в США. Там он работал в Microsoft в Редмонде. Стал разработчиком программного обеспечения. Команда изобрела патент, переданный Microsoft на декодирование кодов данных переменной длины.