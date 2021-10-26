Вам жить или на кладбище, – Данилов о вероятности полного локдауна
Источник:"Свобода слова" на ICTV
Секретарь СНБО Алексей Данилов в телеэфире 25 октября заверил, что власти делают все возможное для защиты людей от коронавируса. Но, к сожалению, не все люди осознают реальность опасности.
"Скажите, пожалуйста, что еще надо сделать, чтобы люди осознали – либо они вакцинируются, либо отправляются на кладбище", – эмоционально заявил Данилов.
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Все зависит от сознательности людей
У секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова спросили, есть ли, по его мнению, риск введения всеукраинского локдауна? Тот заверил, что власть делает все возможное, а как будет дальше – зависит от людей.
Риск всегда есть. Это зависит от сознательности наших граждан. Я уже не знаю, как объяснять. Вам куда? Вам жить или на кладбище?
– ответил он.
И добавил, что, к сожалению, по прогнозам Украина может пересечь отметку в 1000 умерших от коронавируса в сутки.Обратите внимание: Данилов также пожаловался на антивакцинаторскую пропаганду, распространение фейков в интернете о вакцинах – все это элементы гибридной войны, которые применет против Украины Россия.
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Об этом же ведущий спросил и у министра здравоохранения: "Есть ли риск локдауна по всей Украине? Сколько нужно иметь областей в красной зоне, чтобы это произошло?" И Виктор Ляшко ответил так:
Я озвучил, что 13 областей будут в красной зоне эпидопасности. Надо массово, чтобы все области Украины в красную зону зашли (для локдауна по всей Украине – 24 канала).
Что следует знать о карантинных ограничениях в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
В этом же эфире:
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине уже обнаружены первые случаи инфицирования новой мутацией штамма коронавируса Дельта.
- А глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что уже в ближайшие дни в красную зону эпидемической опасности в Украине попадут еще 5 областей.