Вам жить или на кладбище, – Данилов о вероятности полного локдауна

Секретарь СНБО Алексей Данилов в телеэфире 25 октября заверил, что власти делают все возможное для защиты людей от коронавируса. Но, к сожалению, не все люди осознают реальность опасности.

"Скажите, пожалуйста, что еще надо сделать, чтобы люди осознали – либо они вакцинируются, либо отправляются на кладбище", – эмоционально заявил Данилов.

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Все зависит от сознательности людей

У секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова спросили, есть ли, по его мнению, риск введения всеукраинского локдауна? Тот заверил, что власть делает все возможное, а как будет дальше – зависит от людей.

Риск всегда есть. Это зависит от сознательности наших граждан. Я уже не знаю, как объяснять. Вам куда? Вам жить или на кладбище?

– ответил он.

И добавил, что, к сожалению, по прогнозам Украина может пересечь отметку в 1000 умерших от коронавируса в сутки.

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Данилов также пожаловался на антивакцинаторскую пропаганду, распространение фейков в интернете о вакцинах – все это элементы гибридной войны, которые применет против Украины Россия.

Об этом же ведущий спросил и у министра здравоохранения: "Есть ли риск локдауна по всей Украине? Сколько нужно иметь областей в красной зоне, чтобы это произошло?" И Виктор Ляшко ответил так:

Я озвучил, что 13 областей будут в красной зоне эпидопасности. Надо массово, чтобы все области Украины в красную зону зашли (для локдауна по всей Украине – 24 канала).



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