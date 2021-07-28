Варфоломей приезжает как наш собрат, – Епифаний о сигнале от Вселенского патриарха к России

На День Независимости Украины приедет Вселенский патриарх Варфоломей. По мнению митрополита Епифания, это является сигналом, что Украина – каноническая территория украинской церкви. В частности, этот сигнал – и для России.

Приезд Варфоломея может стать толчком для признания другими церквями, считает Епифаний. Именно поэтому столь бурно реагирует Москва.

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РПЦ протестует из-за приезда патриарха

Вселенский патриарх приезжает как наш собрат. Он первый среди равных. Он приезжает по приглашению украинского государства и ПЦУ. На каноническую территорию украинской церкви. Поэтому РПЦ так протестует,

– пояснил митрополит.

ПЦУ признали четыре поместные церкви: Константинополь, Элладская, Кипрская и Александрийская церковь. Еще несколько сделают это в скором времени, уверены в Православной церкви Украины.

Еще несколько церквей близки к признанию ПЦУ

Многие из церквей, говорит Епифаний, практически определились, однако на это нужно время. Сейчас близки к признанию – Румынская, Грузинская, Болгарская, Албанская церкви.

У каждой церкви есть сторонники РПЦ. И в Украине тоже. Некоторые сторонники РПЦ в Украине даже сидят в кабинетах власти. Что уж говорить о церквях. Они работали на протяжении веков,

– замечает глава ПЦУ.

Задача России – не допустить признания Православной церкви Украины и дискредитировать тех, кто признал. В качестве примера митрополит Епифаний называет Кипр где несколько пророссийских митрополитов, которые получали огромную помощь от России на реставрацию своих храмов, саботировали признание.

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