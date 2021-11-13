Варфоломей рассказал, уйдет ли в отставку с престола из-за проблем со здоровьем

Вселенского патриарха Варфоломея за последний месяц несколько раз клал в больницу из-за ухудшения самочувствия. Однако он заверил, что не рассматривает возможность отставки с престола.

Варфоломей уже вернулся в Стамбул. Он провел встречу с иерархией престола в Турции.

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Патриарх поблагодарил соратников-архиереев за уважение, любовь и поддержку. Он опроверг слухи о том, что он намерен уйти с престола из-за состояния здоровья.

Что этому предшествовало

Перед этим Варфоломей находился с визитом в США. Перед отправлением на службу в собор Святой Софии патриарху стало плохо. 24 октября его положили в больницу.

Тогда ухудшение здоровья связывалось с длительным перелетом в США и загруженным графиком. Варфоломею советовали отдохнуть.

Уже 3 ноября патриарх был госпитализирован снова. Он проконсультировался с врачами. Решили произвести рентген сосудов.

Обратите внимание! Варфоломей – Вселенский патриарх с ноября 1991 года. Пока ему 81 год.

Детали о том, какие проблемы со здоровьем были у патриарха, не рассказывают.