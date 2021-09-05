Об этом
рассказал митрополит Переяславский и Вишневский Александр во время закрытой презентации Мазепинского Евангелия, которая проходила в "Доме митрополита".
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Впервые Патриарх Варфоломей посетил Украину в 1997 году. Он приезжал на симпозиум "Экология, религия и окружающая среда", поскольку интересовался экологическими проблемами. За это он даже получил неформальное прозвище "зеленый патриарх". В 2008-м третий президент Украины Виктор Ющенко провозгласил курс на создание в стране независимой от РПЦ поместной церкви. В том же году он пригласил патриарха по случаю 1020-летия крещения Руси. В третий раз патриарх Варфоломей приезжал в Украину в августе 2021 года.
Какие отношения были у митрополита Владимира и патриарха Варфоломея
В 1984-1987 годах
Блаженнейший Владимир был Патриаршим экзархом Западной Европы. В 1987-1996 годах он руководил делами Московской патриархии. С 1992 года и до своей кончины в 2014 году Блаженнейший митрополит Владимир был предстоятелем УПЦ МП.
Действующий архиепископ Константинополя и
Вселенский патриарх Варфоломей І учился в Папском Восточном институте в Риме, а также в высших учебных заведениях Швейцарии и Мюнхена. В 1991 году он стал архиепископом Константинополя, Нового Рима и Вселенским патриархом.
Патриарх Варфоломей еще студентом приходил "чистить" холодильник митрополита Владимира, когда тот был экзархом в Западной Европе. У них очень хорошие были отношения,
– рассказал владыка Александр.
Патриарх Варфоломей и предстоятель УПЦ МП Владимир Сабодан / Фото Союза православных журналистов
Накануне мероприятий по случаю 30-летия Независимости Украины
Вселенский патриарх Варфоломей I посетил Киев. С 20 по 24 августа он провел 30 мероприятий – от личных встреч до многотысячного богослужения в Святой Софии, отметил архиепископ Евстратий Зоря в фейсбуке.
Во время презентации Мазепинского Евангелия, Зенон Коваль, экс-посол франкоязычных правительств Бельгии,
вспомнил, как познакомился со Вселенским патриархом 24 августа в Мариинском дворце во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины. По его словам, архиепископ Константинополя свободно читает и говорит по-французски.
Я имел удовольствие с ним познакомиться в Мариинском дворце. Все разговаривали с ним по-английски. Я подошел и решился заговорить по-французски. И он на таком красивом французском ответил. Такая сердечная беседа состоялась,
– отметил дипломат.
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Московский патриархат разозлил приезд Варфоломея: прихожане протестовали под парламентом Кратко о визите в Украину Вселенского Патриарха Варфоломея Вечером 20 августа Варфоломей прибыл в Украину впервые после получения Томоса. Это случилось по приглашению президента Владимира Зеленского. О своем визите в Украину на День Независимости Варфоломей сообщил еще в 2020 году. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль лично приветствовал патриарха в Украине. Он отметил, что это символический и важный визит для нашего государства. Также с Вселенским патриархом Варфоломеем встретился Владимир Зеленский. Президент поблагодарил его за поддержку детей украинских воинов, которые потеряли родителей из-за российской агрессии. 21 августа в Михайловском соборе прошла благодарственная молитва с Варфоломеем. 22 августа на территории возле Софийского собора в Киеве Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний вместе отслужили литургию. 24 августа Вселенский Патриарх Варфоломей благословил украинцев и покинул Украину.