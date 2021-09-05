Об этом рассказал митрополит Переяславский и Вишневский Александр во время закрытой презентации Мазепинского Евангелия, которая проходила в "Доме митрополита".

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