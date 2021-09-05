В 1984-1987 годах Блаженнейший Владимир был Патриаршим экзархом Западной Европы. В 1987-1996 годах он руководил делами Московской патриархии. С 1992 года и до своей кончины в 2014 году Блаженнейший митрополит Владимир был предстоятелем УПЦ МП.

Действующий архиепископ Константинополя и Вселенский патриарх Варфоломей І учился в Папском Восточном институте в Риме, а также в высших учебных заведениях Швейцарии и Мюнхена. В 1991 году он стал архиепископом Константинополя, Нового Рима и Вселенским патриархом.