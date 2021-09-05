Про це розповів митрополит Переяславський і Вишневський Олександр під час закритої презентації Мазепинського Євангелія, яка проходила у "Будинку митрополита".

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