Що варто знати Вперше Патріарх Варфоломій відвідав Україну у 1997 році. Він приїжджав на симпозіум "Екологія, релігія й довкілля", оскільки цікавився екологічними проблемами. За це він навіть отримав неформальне прізвисько "зелений патріарх". У 2008-му третій президент України Віктор Ющенко проголосив курс на створення в країні незалежної від РПЦ помісної церкви. Того ж року він запросив патріарха з нагоди 1020-річчя хрещення Русі. Втретє патріарх Варфоломій приїздив до України у серпні 2021 року.

Які відносини були у митрополита Володимира та патріарха Варфоломія

У 1984-1987 роках Блаженніший Володимир був Патріаршим екзархом Західної Європи. У 1987—1996 роках він керував справами Московської патріархії. З 1992 року і до своєї смерті у 2014 році Блаженніший митрополит Володимир був предстоятелем УПЦ МП. Чинний архиєпископ Константинополя та Вселенський патріарх Варфоломій І навчався у Папському Східному інституті в Римі, а також у вищих навчальних закладах Швейцарії та Мюнхена. У 1991 році він став архієпископом Константинополя, Нового Рима і Вселенським патріархом.

Патріарх Варфоломій ще студентом приходив "чистити" холодильник митрополита Володимира, коли той був екзархом у Західній Європі. У них дуже гарні були відносини,

– розповів владика Олександр.

Патріарх Варфоломій і предстоятель УПЦ МП Володимир Сабодан / Фото Союзу православних журналістів Напередодні заходів із нагоди 30-річчя Незалежності України Вселенський патріарх Варфоломій І відвідав Київ. З 20 по 24 серпня він провів 30 заходів – від особистих зустрічей до багатотисячного богослужіння у Святій Софії, зазначив архієпископ Євстратій Зоря у фейсбуці.

Під час презентації Мазепинського Євангелія, Зенон Коваль, експосол франкомовних урядів Бельгії, згадав, як познайомився зі Вселенським патріархом 24 серпня у Маріїнському палаці під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України. За його словами, архиєпископ Константинополя вільно читає та розмовляє французькою.

Я мав приємність з ним познайомитися у Маріїнському палаці. Всі розмовляли з ним англійською. Я ж підійшов і відважився заговорити французькою. І він такою гарною французькою відповів. Така сердечна бесіда відбулася,

– зазначив дипломат.

До теми Московський патріархат розлютив приїзд Варфоломія: прихожани протестували під парламентом

Коротко про візит в Україну Вселенського Патріарха Варфоломія: