У Путина есть 2 варианта ответа США на предложение перемирия: оба с последствиями

По итогам переговоров в Джидде Украина согласилась на предложение о 30-дневном перемирии. Теперь свой ответ должна предоставить Россия.

Политолог Олег Лесной озвучил 24 Каналу мнение, что выбор Путина будет зависеть от того, считает ли он США слабыми или нет.

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США готовы к уступкам перед Россией

Лесной рассказал, что Путин будет отталкиваться от того, какие он будет считать рычаги влияния может применить Трамп в отношении России. Не аморфные об увеличении тарифов, санкций. Санкции не работают сегодня на сегодня. Они необходимы в комплексе с оружием, но требования к Украине и России не соизмеримы.

Как по мне, длительное время Трамп демонстрировал слабость. Путин не отступил от своих требований, которые он выдвигал в начале войны. Однако со стороны США было видно, что они готовы к уступкам, еще не сев за стол переговоров. В частности, кейс НАТО, когда Украине сказали, что она не станет членом Альянса ближайшие 4 года,

– отметил политолог.

Он добавил, что это уступка Путину даже без переговоров. Путин тогда не будет менять свои позиции. В мире разгоняли такой тезис, который с российской стороны звучал естественно, но с американской – странно, мол, Украина проигрывает войну, поэтому в российском варианте должна идти на капитуляцию, в американском – на встречу Путину.

Путин на распутье

По словам политолога, Путин сейчас оказался на распутье, потому что ему жестко отказывать не очень приятно с точки зрения общения с Трампом. Однако это зайдет ура-патриотам в России. Если же он согласится, то это зайдет Трампу, не зайдет ура-патриотам.

"Я думаю, что скорее всего, Россия будет пытаться затягивать процесс принятия решения о прекращении огня. Это то, что она хорошо умеет делать. В Кремле гипотетически будут говорить, что изучают вопрос, но они имеют определенные требования", – заметил Лесной.

Он продолжил, что, к сожалению, это выгодно для России. У Трампа будет сохраняться, что процесс контролируемый и идет к завершению или какого-то определенного этапа, поэтому и санкции не будут применяться. Лучший вариант, чтобы Путин начал "быковать", ведь тогда Трамп должен проявить такую же мощность в решениях по принуждению, как по Украине.