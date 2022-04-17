"Варила картошку, носила воду": в Бородянке женщина помогла выжить заточенным в завалах людям

Жительница города Бородянка Киевской области спасла восьмерых людей. Она случайно обнаружила их под завалами здания, разрушенного в результате ракетного удара России.

Татьяна носила пострадавшим воду и еду и таким образом помогла им выжить. Женщина рассказала, что ей помогла одна из местных дворовых собак.

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Как-то идем с Машкой мимо разрушительного подъезда. Я иду прямо, а она почему-то свернула в подъезд. Я зову ее к себе, а она словно зовет меня за собой. Заходим в коридор и слышу голоса. Люди в квартире оказались заблокированы, только была небольшая дыра, через которую можно было общаться и что-то передать,

– рассказала жительница Бородянки.

Впоследствии она обнаружила в доме других людей – всего восьмерых. Татьяна в течение четырех дней кормила людей, которые оказались в ловушке после обстрела.

"Воду носила из колодца, из пищи кое-что было. Варила картофель, шкварки, помидоры приносила. Однажды хлеб из мусорного контейнера доставала, потому что к концу оккупации совсем уже нечего было есть", – добавила женщина.

После отступления россиян спасатели освободили непроизвольных заложников из-под завалов.