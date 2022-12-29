Солидарные с Украиной: Варшава отказалась от громких новогодних празднований

В Варшаве не будет громких новогодних празднований. Это связано с войной в Украине, а также с энергетическим кризисом.

Городские власти Варшавы решили отказаться от новогодних праздников, объясняя это войной в Украине и финансовыми соображениями. Об этом сообщила спикер мэрии Варшавы Моника Беут.

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Обойдутся также без фейерверков

"В этом году мы ничего не предлагаем жителям столицы на Новый год. К сожалению, это уже традиция, ведь во время пандемии Новогодняя ночь не произошла. У нас энергетический кризис, поэтому наши сокращения расходов, прежде всего, касаются развлечений", – сказала она.

Кроме того, в Украине, за восточной границей Польши, "длится жестокая, кровавая, зверская война, в которой ежедневно гибнут люди и мирное население".

"Поэтому это не та атмосфера, которая побуждала бы к организации особых, радостных мероприятий", – подчеркнула спикер.

Кроме того, власти Варшавы призвали не использовать во время новогодних праздников петарды и фейерверки, учитывая, что это может негативно повлиять и вызвать ассоциации с войной у переселенцев из Украины, особенно у детей. Это касается, в частности, детей, добавила она.

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