В Варшаве национализировали и передадут украинцам ЖК "Шпигуново": им владела Россия

Власти Польши начали национализацию варшавского жилого комплекса "Шпигуново", чтобы отдать его украинцам. Ранее зданием владела Россия.

Этот ЖК расположен на улице Собеского, 100. Польские власти уже несколько лет пытались определить правовой статус здания, которое российские власти считали своим.

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Начали осматривать помещение

К зданию 11 апреля прибыли многие журналисты и представители власти. Был, в частности, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который и подтвердил, что здания передадут украинцам.

Я рад, что мы можем таким символическим образом показать, что Варшава помогает нашим украинским друзьям,

– сказал политик.

Сейчас специалисты должны провести осмотр помещений, чтобы установить насколько удовлетворительное их состояние. Это объясняют тем, что ЖК долго пустовал.



"Шпигуново" в Варшаве / Фото East News

Что там теперь будет

Власти Варшавы ранее заявили, что здание должны отдать семьям беженцев. Говорилось прежде всего о тех, у кого малолетние дети.

Однако украинский посол Андрей Дещица сказал журналистам, что, вероятно, там никто не будет жить. Мол, скорее создадут украинский культурный центр.

Здесь можно было бы построить 50, а может, 70 таких нормальных квартир. Нам было бы трудно выбрать среди такого количества нуждающихся, этих нескольких десятков семей,

– пояснил дипломат.

Руководство Варшавы уже прилагает усилия, чтобы передача имущества произошла как можно быстрее. В то же время заявили, что не хотят действовать, как Россия, поэтому все будет только в рамках закона.

Что это за здание Комплекс "Шпигуново" в народе более известен, как "Шпион". Там еще во времена Польской Народной Республики проживали работники российского посольства. ЖК по сей день был дипломатической собственностью государства-агрессора.



В здании всего есть более 100 квартир. Несмотря на то, что они пустовали, МИД России был крайне недоволен передачей. Однако власти Польши не обращают внимание на это.

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