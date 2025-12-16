Поражение российской субмарины "Варшавянка" может снизить ракетные удары по Одесской области, – ISW
- Операция по поражению российской субмарины "Варшавянка" может снизить ракетные удары по Одесской области, существенно ослабив способности России в применении крылатых ракет "Калибр".
- ISW сообщает, что это первый случай поражения субмарины беспилотным подводным аппаратом, что демонстрирует модернизацию украинских технологий.
Беспрецедентная операция, во время которой была поражена российская подводная лодка типа "Варшавянка", может существенно ослабить Россию. В частности, это касается возможности наносить удары крылатыми ракетами "Калибр" по Украине, а больше всего по Одесской области.
Субмарина, вероятно, не подлежит восстановлению. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает 24 Канал.
О чем говорится в отчете?
Аналитики отмечают, что это первый в истории случай поражения субмарины с помощью беспилотного подводного аппарата.
По данным СБУ, подводная лодка проекта 636 "Варшавянка" (Kilo по классификации НАТО) была оснащена четырьмя пусковыми установками ракет "Калибр" и, вероятно, получила критические повреждения.
В ISW отмечают, что Россия активно использует подводные лодки этого класса для ракетных ударов по Украине, прежде всего по Одесской области. Поэтому атака в районе Новороссийска, вероятно, имела целью уменьшить эти способности врага.
Кроме того, удар демонстрирует дальнейшее развитие и модернизацию украинских беспилотных технологий, которые позволяют поражать российские военные объекты на дистанциях, ранее считавшихся для России безопасными.
Спутниковые снимки Planet Labs за 5 декабря зафиксировали по меньшей мере две подводные лодки класса Kilo на военно-морской базе в Новороссийске.
Спутниковый снимок Planet Labs от 5 декабря / ISW, Planet Labs
Данные NASA FIRMS от 15 декабря подтвердили наличие очагов пожаров вблизи базы.
Очаг пожара в районе российской военной базы в Новороссийске / NASA FIRMS
В то же время командование Черноморского флота России отрицает уничтожение или повреждение субмарины, заявив, что ни один корабль или экипаж якобы не пострадал.
Что известно о поражении подводной лодки?
В понедельник, 15 декабря, стало известно, что подводные дроны СБУ "Sub Sea Baby" взорвали российскую подводную лодку класса "Варшавянка", нанеся ей критические повреждения.
Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины.
Стоимость единицы оценивается в около 500 миллионов долларов, учитывая подорожание ее строительства в связи с санкциями.