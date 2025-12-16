Запутались в версиях: военный обозреватель объяснил растерянность в РФ после подрыва "Варшавянки"

Дроны СБУ Sub Sea Baby поразили российскую подводную лодку типа "Варшавянка", которая базировалась в Новороссийске. Эта атака Украины стала полной неожиданностью для россиян, поэтому пропагандисты пока не знают, как на нее реагировать.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, объяснив, в чем уникальность операции, которую провела Украина. В то же время в России признали факт атаки на базу в Новороссийске, но, по офіціальным данным, якобы ни один корабль или подводная лодка "не была поражена".

К теме Такого не делал никто: как СБУ удалось поразить субмарину "Варшавянка" – носителя "Калибров"

Какие последствия удара по подводной лодке "Варшавянка"?

Попович объяснил, что поражена подводная лодка, которая была носителем "Калибров". На судно можно было загрузить четыре таких ракеты.

Россияне не хотят и не могут выводить корабли в Черное море, поскольку боятся, что Украина может их поразить дронами. В то же время враг часто запускал эти ракеты именно с подводных лодок. Если подводная лодка полностью вышла из строя, получила критические повреждения, то это минус один корабль, который может обстреливать нашу территорию "Калибрами",

– подчеркнул он.

В то же время в России появляются разные версии того, что произошло с "Варшавянкой". Это всегда случается у россиян, когда что-то внезапно происходит, например, операция "Паутина" или поражение такой подводной лодки таким образом.

Стоит знать. В Институте изучения войны (ISW) отреагировали на атаку на "Варшавянку", отметив, что Россия активно использует подводные лодки этого типа для ракетных ударов по Украине, прежде всего по Одесской области. Поэтому эта украинская атака имела целью выбить способности противника по заданию ударов "Калибрами". Также Украина продемонстрировала "развитие и модернизацию украинских беспилотных технологий", способных поражать военные объекты России на больших дистанциях.

"Это для них это удар под дых, после которого они немного молчат, а потом начинают между собой разбираться – и одна голова говорит одно, а вторая – другое", – заметил военный обозреватель.

Например, главный российский пропагандист Владимир Соловьев призвал так называемых военкоров немного помолчать и не распространяли информацию об ударе по подводной лодке.

Они сейчас хотят для себя определить, что им говорить по этому поводу. Но пока у них это не очень получается. Они уже запутались в версиях. Немного забавно выглядит, когда на официальном уровне все отрицается, а военкоры уже все признали и даже предположили, куда могло быть попадание – в кормовую часть подводной лодки,

– отметил Денис Попович.

В общем, по его словам, это первый удар подводным дроном по подводной лодке. Однако по Новороссийску – далеко не первый.

