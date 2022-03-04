Варвары 21 века: голодные оккупанты разграбили АТБ на Сумщине

На Сумщине голодные (или одичавшие) оккупанты ограбили супермаркет АТБ.

Похоже, просроченный паек оккупантов им не очень по нраву. Соответствующее видео, как российские военные занимаются мародерством, обнародовал руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"Магазин АТБ в городе Тростянец, ограблен российскими солдатами. 4 марта 2022 года", – коротко прокомментировал он.

А и в самом деле, больше слов нет как описать это варварство. Вынесли даже украинские деньги из банкоматов, которые поломали.

Интересно, что ранее торговая корпорация АТБ также заявила о разграблении 11 магазинов в захваченном оккупантами Мелитополе. Мародерами были частично российские военные.

Голодные оккупанты ограбили АТБ: смотрите видео

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