Варвары, которые не умеют воевать против армии, но умеют убивать мирных, – Подоляк о войне
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал российскую армию варварами 21 века. Ведь они не воюют с армией Вооруженных сил Украины, а убивают мирных.
Соответствующее заявление сделал Михаил Подоляк 7 марта. Об этом он написал в твиттере на 12-й день войны, которую Россия начала против Украины.
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Российская армия – это варвары 21 века
Михаил Подоляк написал, что оккупанты являются варварами 21 века, ведь Россия повредила или уничтожила:
- 202 школы;
- 34 больницы;
- более 1500 жилых домов;
- более 900 наших населенных пунктов полностью лишены света, воды, тепла.
Российская армия не умеет воевать против других армий. Но "хорошо" умеет убивать мирных жителей,
– объяснил Подоляк.
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