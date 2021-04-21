Нардепа от "Слуги народа" Данила Гетманцева заметили, когда тот выходил из помещения Офиса Президента. Нос политика был "перебинтован".

Гетманцев случайно попал в кадр исключенного из "Слуги народа" нардепа Александра Дубинского. Читайте также Не хотел никого обидеть, – Гетманцев извинился перед Кошкиной за "определенное слово" Да, Гетманцев вышел из ОП и поздоровался. Дубинский, обратив внимание на нос коллеги, спросил "Вас били?". Нардеп в ответ засмеялся, и утвердительно ответил: "Немного". Затем политик ушел. Заметим, 24 канал пытается связаться с Гетманцевым, чтобы выяснить детали. Смотрите видео инцидента: Предыдущий инцидент с Гетманцевым Накануне журналистка Соня Кошкина раскритиковала "слуг народа" Николая Тищенко и Евгения Шевченко, которые "отличились перед тем".

Тищенко – громким празднованием дня рождения жены во время локдауна, а Шевченко – поездкой к ​​самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Кошкина заявила, "что бы Тищенко не сделал, ничего ему не будет. Все спишут на специфичность нардепа". О Шевченко журналистка написала: хорошо, что он "хотя бы не сделал минет Путину".

Гетманцева возмутили слова о Шевченко. Он заявил, что Кошкина занимается морализаторством касательно "Слуг народа" и не знает, как пишется слово "минет". Однако затем нардеп извинился перед журналисткой за сказанное.