Нардепа від "Слуги народу" Данила Гетманцева помітили, коли той виходив з приміщення Офісу Президента. Ніс політика був "перебинтований".

Гетманцев випадково потрапив у кадр виключеного зі "Слуги народу" нардепа Олександра Дубінського. Читайте також Не хотів нікого образити, – Гетманцев вибачився перед Кошкіною за "певне слово" Так, Гетманцев вийшов з ОП та привітався. Дубінський, звернувши увагу на ніс колеги, запитав "Вас били?". Нардеп у відповідь засміявся, та ствердно відповів: "трохи". Потім політик пішов. Зауважимо, 24 канал намагається зв'язатись із Гетманцевим, аби з'ясувати деталі. Дивіться відео інциденту: Попередній інцидент із Гетманцевим Напередодні журналістка Соня Кошкіна розкритикувала "слуг народу" Миколу Тищенка і Євгена Шевченка, які "відзначились перед тим".

Кошкіна розкритикувала "слуг народу" Миколу Тищенка і Євгена Шевченка, які "відзначились перед тим". Тищенко – гучним святкуванням дня народження дружини під час локдауну, а Шевченко – поїздкою до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Кошкіна заявила, "що б Тищенко не зробив, нічого йому не буде. Все спишуть на специфічність нардепа". Про Шевченка журналістка написала: добре, що він "хоча б не зробив мінет Путіну".

Гетманцева обурили слова про Шевченка. Він заявив, що Кошкіна займається моралізаторством щодо "Слуг народу" й не знає, як пишеться слово "мінет". Однак потім нардеп вибачився перед журналісткою за сказане.