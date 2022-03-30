В вас сидят российские архетипы, – Арестович об "измене" среди украинцев после переговоров

После переговоров Украины и России в Стамбуле удовлетворенными остались не все. Некоторые украинцы начали распространять "измену" в сети.

Советнику Офиса Президента Алексею Арестовичу не понравилось, что после переговоров в Стамбуле некоторые украинцы начали говорить о "сливе" Украины. Он успокоил крикунов: никакого слива интересов нашего государства не будет.

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"Зачем вы это носите в себе?"

Арестович не понимает, для чего украинцы носят в себе страх "измены", как это присуще россиянам.

Это российские архетипы: бояться, не верить, не доверять. Ждать, что власть обманет или сделает что-нибудь подлое. Искореняйте это в себе,

– попросил советник ОП.

Также он подчеркнул, что все кричащие об "измене" ссылаются на российские источники и российские трактовки переговоров.

Кроме того, Арестович отметил, что на переговорах в Стамбуле мы продвинулись по всем линиям и не пошли ни на какие компромиссы.

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