На ваших руках кровь, вы – убийцы детей, – командир Морской охраны обратился к кораблям РФ
Командир корабля Морской охраны Государственной пограничной службы Украины 26 февраля обратился к российским судам и военным кораблям.
Украинский офицер отметил, что они продолжают совершать акты вооруженной агрессии против суверенного государства. Об этом проинформировали в ГПСУ.
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На ваших руках кровь невинных украинских граждан. Вы – убийцы детей. Все ваши преступные действия против человечности документируются. Вы, как военные преступники, будете преследоваться международным трибуналом. Ваши преступления не имеют срока давности,
– сказал командир нашего корабля.
В то же время требовал у российских захватчиков прекратить агрессию против Украины, а также нарушение международного морского права.
Офицер обратился к другим судам в Черном море
Кроме этого, командир украинского корабля обратился к капитанам всех судов, находящихся в Черном море.
Внимание всем судам! Российские военные корабли совершают террористические действия в отношении гражданских судов, осуществляющих мирное плавание в территориальных водах исключительной (морской) экономической зоны Украины,
– добавил офицер.
Командир украинского корабля передал сообщение на трех языках по каналу связи и безопасности международной морской частоты.Подчеркиваем! ГПСУ вместе с Вооруженными Силами Украины, Национальной гвардией, составляющими сектора безопасности и обороны и украинским народом продолжают противодействовать врагу всеми имеющимися силами и способами.
Призываем мировое сообщество помогать Украине в нашей отчаянной борьбе против развязанного Россией кровопролития, среди прочего запретив судам под флагом страны-агрессора заходить в порты всех стран мира.
Командир Морской охраны обратился к кораблям России: слушайте запись