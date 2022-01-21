Вашей безопасности грозит только бессмысленная война с Украиной, – Блинкен предостерег россиян

Американский госсекретарь раскритиковал Кремль из-за агрессии против Украины. При этом он обратился к российскому народу и заверил, что Запад не стремится поставить его безопасность под угрозу.

Об этом он заявил, выступая в Берлин-Бранденбургской академии наук в Германии. На сайте Государственного департамента США опубликовали видео его речи.

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Глава Госдепа осудил действия России

Блинкен отметил, что Россия неоднократно отказывалась от соглашений, сохранявших мир на континенте в течение десятилетий. По его словам, она продолжает нацеливаться на НАТО и основные принципы международной безопасности. "Эти принципы, установленные после мировых и холодных войн, отвергают право одной страны силой изменять границы другой", – подчеркнул он.

Американский чиновник объяснил, что США и их союзники в Европе не могут позволить Москве безнаказанно нарушать все эти принципы. Мол, это означало бы возвращение в опасные и нестабильные времена.

Война на Востоке Украины, организованная Россией с помощью наемников, которых она обучает и финансирует, унесла жизни более 14 000 украинцев. Еще тысячи получили ранения. Разрушены целые города,

– подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что почти 1,5 миллиона граждан покинули свой дом, спасаясь от насилия. Украинцы в Крыму и на Донбассе столкнулись с жесткими репрессиями. К тому же сотни граждан удерживаются Россией и ее марионетками как политические заключенные. "И теперь Россия готова пойти дальше. Если Москва возобновит агрессию, человеческих потерь будет гораздо больше, чем сейчас", – предостерег Блинкен.

Госсекретарь отметил, что в Кремле оправдывают свои действия тем, что Украина якобы угрожает безопасности их государства. Это, подчеркнул Блинкен, переворачивает реальность с ног на голову. Ведь Украина – не агрессор, она просто пытается выжить.

Блинкен обратился к россиянам

После этого глава Госдепа обратился к гражданам России. "Если бы я мог поговорить с российским народом, я бы сказал, что они заслуживают жизни в безопасности. Они заслуживают жить достойно, как и все люди во всем мире. Ни Украина, ни США или НАТО не стремятся поставить это под угрозу", – подчеркнул он.

Что действительно угрожает вашей безопасности – так это бессмысленная война с вашими соседями в Украине. Со всеми вытекающими последствиями,

– подчеркнул Блинкен.

Чиновник подчеркнул, что прежде всего имеет в виду последствия для молодых людей, которые будут рисковать или даже отдавать за это свою жизнь. Кроме этого, чиновник заявил, что обеспокоен скоплением российских войск возле границ Украины. По его мнению, говорится о "кризисе с глобальными последствиями".

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