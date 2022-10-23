Белый дом беспокоит вмешательство Илона Маска в политику, – Washington Post

В Вашингтоне обеспокоены тем, что американский миллиардер Илон Маск вмешивается в нестабильные геополитические вопросы. Чиновники Белого дома работают над тем, чтобы снизить зависимость правительства от предпринимателя.

В материале The Washington Post говорится, что двадцатилетнее партнерство между Маском и федеральным правительством помогло Штатам вернуться к глобальному доминированию в космосе и перейти на электромобили. Однако определенное количество высокопоставленных американских чиновников имеют вопрос, влияют ли бизнес-интересы известного миллиардера на его взгляды на международные отношения.

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Все чиновники говорили о Маске на условиях анонимности

Однако сейчас миллиардер редко навещает Вашингтон и все чаще критикует федеральное правительство. По словам людей, которіе работают с Маском, он разговаривает с президентами других государств и премьер-министрами. В мае бразильские официальные лица заявили, что Маск встречался с президентом Бразилии Жаиром Болсонаром.

Предприниматель заявил, что разговаривал с Владимиром Путиным 18 месяцев назад. Однако он опроверг информацию о том, что говорил с российским диктатором непосредственно перед тем, как предложить свой "мирный план" относительно Украины.

Маск продает свои современные ракеты и аэрокосмические технологии Южной Кореи, Турции и другим странам. Заводы Tesla есть в Германии и Китае. Американский миллиардер владеет и контролирует более 3 тысяч спутников, которые вращаются вокруг Земли.

Американские военные используют ракеты и услуги спутниковой связи для своих беспилотников, кораблей или самолетов. Пока NASA не может доставить американских астронавтов на Международную космическую станцию без его космической капсулы. У Маска больше электромобилей на дорогах США, чем у любого другого производителя.

"Властный и безрассудный": что думают чиновники о Маске

В Вашингтоне мнения относительно предпринимателя разделились. Многие теперь его считают слишком "властным и безрассудным". Опрошенные чиновники описали Маска как "столь же непостоянного и высокомерного, сколь и гениального".

Один из чиновников Белого дома отметил так: "Илон вездесущий". Он подчеркнул, что миллиардер – подарок для человечества, ему не нужны никакие предохранители, что он знает, как лучше.

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Два человека, которые хорошо знают Маска, подчеркнули, что он слишком импульсивен, поэтому делает порой странные вещи, которые вредят его собственным интересам. Сам миллиардер заявлял, что у него синдром Аспергера и никто не должен ожидать, что он будет "спокойным, нормальным чуваком".

Также некоторые правительственные чиновники заявили, что они сейчас работают над тем, чтобы как можно меньше зависеть от Маска, включая партнерство с конкурентами и поощрение их с помощью государственных контрактов и субсидий. На прошлой неделе заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что "это не только SpaceX". Она подчеркнула, что есть другие организации, с которыми Вашингтон может сотрудничать, когда дело доходит до предоставления военной помощи Украине.

Действия Илона Маска могут угрожать безопасности США

В Белом доме размышляют над тем, стоит ли США проверить некоторые предприятия Илона Маска по поводу национальной безопасности.

Дело в том, что США стало неловко после того, как миллиардер заявил о том, что может отменить поставки спутниковой службы Starlink в Украину. Также у них возникло возмущение скандальными твитами предпринимателя о войне в Украине.

Также внимание американских чиновников привлекла операция Илона Маска по покупке Twitter за 44 миллиарда долларов.

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Если Маск купит Twitter, то ключевой проблемой будут возможные рычаги влияния, которые другие лица могут иметь на миллиардера, когда он контролирует платформу, где некоторые пользователи распространяют дезинформацию и разжигают политические разногласия. Как оборонный подрядчик США, предприниматель прошел проверку, но несколько высокопоставленных чиновников заявили, что хотят более тщательной проверки, включая любые планы расширения в России и Китае.