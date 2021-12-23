Вашингтон готов к встрече с Кремлем в январе 2022 года
Источник:Белый дом
США готовы провести встречу с Россией по "гарантиям безопасности" в январе 2022 года. Правда, точная дата и место проведения неизвестны.
Эти детали еще не согласовали. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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В США считают переговоры единственным путем
По словам чиновницы, США согласны на такие дипломатические контакты с Россией. В Вашингтоне убеждены, что переговоры – это единственный правильный путь. По словам Псаки, НАТО – это оборонительный альянс, а не агрессивный.
Факты говорят о том, что единственная агрессия, которую мы видим на границе России и Украины, выходит из-за наращивания военной силы России,
– отметила пресс-секретарь.
Может ли встреча состояться в Женеве
Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва видит готовность Вашингтона начать дискуссию по теме безопасности.
По словам Путина, американские партнеры говорили о переговорах в начале 2022 года в Женеве. Мол, назначили представителей с обеих сторон.
Однако Псаки не подтвердила информацию, что переговоры могут состояться в Женеве.
Гарантии безопасности для России: кратко
- МИД России опубликовал документ, который хотят подписать с США и НАТО. В нем говорится о "гарантиях безопасности" для Кремля.
- Среди главных требований России – не допускать расширения НАТО на восток. То есть фактически запрет для Украины и другим странам Восточной Европы вступать в Альянс.
- В Белом доме прокомментировали ответ на "гарантии безопасности" для России. На условия Кремля Вашингтон, скорее всего, не согласится.
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