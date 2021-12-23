Вашингтон готов к встрече с Кремлем в январе 2022 года

США готовы провести встречу с Россией по "гарантиям безопасности" в январе 2022 года. Правда, точная дата и место проведения неизвестны.

Эти детали еще не согласовали. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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В США считают переговоры единственным путем

По словам чиновницы, США согласны на такие дипломатические контакты с Россией. В Вашингтоне убеждены, что переговоры – это единственный правильный путь. По словам Псаки, НАТО – это оборонительный альянс, а не агрессивный.

Факты говорят о том, что единственная агрессия, которую мы видим на границе России и Украины, выходит из-за наращивания военной силы России,

– отметила пресс-секретарь.

Может ли встреча состояться в Женеве

Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва видит готовность Вашингтона начать дискуссию по теме безопасности.

По словам Путина, американские партнеры говорили о переговорах в начале 2022 года в Женеве. Мол, назначили представителей с обеих сторон.

Однако Псаки не подтвердила информацию, что переговоры могут состояться в Женеве.

Гарантии безопасности для России: кратко

МИД России опубликовал документ, который хотят подписать с США и НАТО. В нем говорится о "гарантиях безопасности" для Кремля.

Среди главных требований России – не допускать расширения НАТО на восток. То есть фактически запрет для Украины и другим странам Восточной Европы вступать в Альянс.

В Белом доме прокомментировали ответ на "гарантии безопасности" для России. На условия Кремля Вашингтон, скорее всего, не согласится.

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