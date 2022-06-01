Вашингтон поддерживает все мирные планы по Украине, но план Италии подробно не изучали, – посол

В США высказались о "мирном плане" Италии по отношению к Украине. Вашингтон поддерживает все мирные инициативы, но эту еще предстоит изучить более подробно.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд призналась, что не видела самого проекта. Она заявила это на пресс- конференции , информирует 24 канал.

К теме В МИДе подтвердили информацию о "мирном плане" Италии для прекращения войны

США поддерживают любые мирные инициативы

Томас-Гринфилд подчеркнула, что в Вашингтоне поддерживают любые попытки, предложенные для мирного решения по Украине. Конечно, если такое решение будет приемлемым для украинского народа.

Итальянская инициатива это одна из тех инициатив, по которым мы бы хотели увидеть завершение этой ужасной войны и ужасных нападений на украинский народ,

– добавила госпожа посол.

Что известно об итальянском "мирном плане"

Премьер-министр Италии Марио Драги призвал к срочному прекращению огня в Украине, чтобы начать серьезные переговоры по завершению войны. Он предложил так называемый "мирный" план. Он предполагает:

прекращение огня. О нем нужно договориться во время боевых действий. Также должно быть ликвидация линии боевых столкновений под надзором ООН.

быстрое вступление Украины в Евросоюз, однако с нейтральным статусом, то есть без присоединения к НАТО.

подписание соглашения между Украиной и Россией по территориальным вопросам. Это касается временно оккупированных Донбасса и Крыма.

создание нового многостороннего договора о мире и безопасности в Европе. Он должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.

В Министерстве иностранных дел отметили, что ценят усилия Италии. Однако любое политическое решение должно основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Критика "мирного плана" Италии

Однако эксперты раскритиковали план Италии, особенно по территориальным вопросам. Дело в том, что там нечего обсуждать, поскольку Россия должна забраться со всех оккупированных территорий Украины, включая Донбасс и Крым. Глава Офиса Президента Андрей Ермак тоже уверен, что суверенитет и территориальная целостность Украины – это не тема для компромиссов.

Кроме того, прекращение огня и демилитаризация линии фронта под надзором ООН могут привести к заморозке конфликта.

Может заинтересовать – Ранее Зеленский обращался в парламент Италии: