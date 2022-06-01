Пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд зізналась, що не бачила самого проєкту. Вона заявила це на пресконференції, інформує 24 канал.

До теми В МЗС підтвердили інформацію про "мирний план" Італії для припинення війни

США підтримують будь-які мирні ініціативи

Томас-Грінфілд наголосила, що у Вашингтоні підтримують будь-які спроби, запропоновані для мирного рішення щодо України. Звісно, якщо таке рішення буде прийнятним для українського народу.

Італійська ініціатива це одна з тих ініціатив, за якими ми б хотіли побачити завершення цієї жахливої ​​війни та жахливих нападів на український народ,

– додала пані посол.

Що відомо про італійський "мирний план"

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав до термінового припинення вогню в Україні, аби почати серйозні переговори щодо завершення війни. Він запропонував так званий "мирний" план. Він передбачає:

припинення вогню. Про нього треба домовитись під час бойових дій. Також має бути ліквідація лінії бойових зіткнень під наглядом ООН.

швидкий вступ України до Євросоюзу, однак з нейтральним статусом, тобто без приєднання до НАТО.

підписання угоди між Україною та Росією щодо територіальних питань. Це стосується тимчасово окупованих Донбасу та Криму.

створення нового багатостороннього договору про мир та безпеку в Європі. Він має забезпечити контроль за озброєннями та запобігання конфліктам.

У Міністерстві закордонних справ зазначили, що цінують зусилля Італії. Проте будь-яке політичне рішення має базуватися на повазі до суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Критика "мирного плану" Італії

Однак експерти розкритикували план Італії, особливо щодо територіальних питань. Річ у тім, що там немає що обговорювати, оскільки Росія має забратись з усіх окупованих територій України, включно з Донбасом та Кримом. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак теж впевнений, що суверенітет та територіальна цілісність України — це не тема для компромісів.

Крім того, припинення вогню та демілітаризація лінії фронту під наглядом ООН може призвести до замороження конфлікту.

Може зацікавити – Раніше Зеленський звертався до парламенту Італії: