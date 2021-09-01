В Вашингтоне началась встреча Зеленского и Байдена: первые заявления президентов

1 сентября 2021 , 21:17
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Источник:

Офис Президента

В Белом доме 1 сентября стартовала встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Перед разговором тет-а-тет президенты сделали короткие заявления для журналистов.

Переговоры между президентами будут проходить при участии делегаций и лично. Встреча стартовала в 21:00 по киевскому времени. Продлится она 2,5 часа.

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Начинаем важные переговоры с Джо Байденом. На повестке дня – безопасность, в частности энергетическая, и обновление стратегического партнерства,
– заявил в твитере Зеленский.

Он поблагодарил американского коллегу за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии России.


В США началась встреча президентов / Фото пользователя твитера @sassiscjo

"Вместе будем двигаться вперед путем интеграции в ЕС и НАТО", – подчеркнул политик.

В Белый дом украинский президент прибыл на автомобиле. На нем были прицеплены два флага – Украины и США.

Смотрите видео, как Зеленский прибыл в Белый дом:

Что сказали президенты в начале встречи

  • Байден заявил, что хочет еще раз посетить Украину. Он добавил, что партнерство между странами крепчает и ценности у государств одинаковые.
  • Американский президент подчеркнул непоколебимую поддержку членства Украины в НАТО.
  • США выделят Украине 60 миллионов долларов из-за агрессии России, а комиссию по вопросам стратегического партнерства перезапустят.
  • Зеленский напомнил коллеге о войне на Донбассе: "Мы потеряли 15 тысяч лучших людей".
  • Украинский президент передал американскому список пленных украинцев. Он попросил, чтобы Байден поспособствовал возвращению около 450 наших граждан.
  • Зеленский поблагодарил, что после телефонного разговора глава Белого дома отправил в Украину более 2 миллионов доз вакцины против коронавируса.

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Обратите внимание! Байден пригласил Зеленского в США во время телефонного разговора. Политики 1 сентября обсудят 3 блока вопросов: российская агрессия, энергетическая безопасность и программа реформ.
Автор: Софія Мінджоса