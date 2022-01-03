В Вашингтоне откроют первый украинский ресторан

Украина планирует применить кулинарные методы дипломатии. Речь идет об открытии ресторана украинской национальной кухни 2022 года в центре Вашингтона.

В американской столице уже есть официальная амбассада, торговые представительства нашего государства. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

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В 2021 году открыли еще и культурный центр – Украинский дом. В то же время настоящей ресторации до сих пор нет.

Кухня как инструмент дипломатии

Хотя, по словам Маркаровой, запрос на украинскую кухню в американской столице есть.

Все наши украинские блюда пользуются большим спросом. Поэтому работаем,

– подчеркнула Маркарова.

Дипломат отметила, что на официальных приемах украинского посольства иностранцы больше всего полюбили наши вареники и голубцы.

Украинские рестораны в США: что известно

В Нью Йорке есть ресторан "Веселка". Это – самый известный украинский ресторан в США. Журнал Esquire включил заведение в список "100 ресторанов, которые США нельзя потерять".

Ресторан очень популярен среди американцев. Там можно отведать различные блюда украинской кухни: более 10 видов вареников и несколько рецептов борща.

Известные кулинарные учреждения с украинским колоритом также действуют в Чикаго, где живет одна из крупнейших наших общин за рубежом.

В США откроют украинский ресторан: смотрите видео