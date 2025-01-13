Никакой России не существует, – бывший топ-чиновник Кремля шокировал заявлением

Впервые за время полномасштабного вторжения на российских экранах не побоялись "предать своего хозяина" Владимира Путина. Так, бывший российский топ-чиновник, федеральный комиссар молодежного движения "Наши" Василий Якименко заявил, что не существует никакой России.

Кроме того, он сказал, что все россияне не понимают понятия новости, а люди, которые думают, что живут в какой-то стране – ошибаются. Якименко убежден, что он является реалистом, которого должны поддержать все, сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Украина должна защищать Данию от США": Россия запустила очередной фейк

Шокирующее заявление топ-чиновника Кремля

Бывший топ-чиновник рассказал, что он не верит в понятие стран, ведь это все абстракция. Страна же для него – это земля, песок, березы и сосны.

"Это элементарная наблюдательность, я реалист. Вот есть лампа, я ее вижу, но как бы вы ни пытались показать мне страну, вам не удастся это сделать, потому что это абстракция", – сказал он.

Из-за этого, якобы, никакую страну и идеологию в страну переделать нельзя, потому что такого субъекта нет. По его словам, никто не докажет ему существование стран, даже, если разобьет себе лоб.

Сегодня никакой России не существует. России нет, есть 140 миллионов людей, которые говорят на русском и не понимают, что такое новость, потому что им кажется, что переход "какого-то" села из рук в руки – это новость. Вот вы приехали в Дебальцево, где вы так руки мне покажете?,

– выдал он.

Якименко даже не постеснялся "поучить" других людей, ведь сказал, что если отдельный индивид считает, что живет, например, в США, что США – это государство, которое имеет законы, то он просто ошибается.

К тому же добавил, что такое видение, как у него имеют все российские чиновники, а его результат деятельности на высокой должности во времена Путина заключается в том, что он смог купить себе несколько домов.

Интересно, что его родной брат работает на пропагандиста Владимира Соловьева, который рассказывает, что так называемое "сво" скоро завершится, а Россия победит.