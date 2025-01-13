Крім того, він сказав, що усі росіяни не розуміють поняття новини, а люди, які думають, що живуть в якійсь країні – помиляються. Якименко переконаний, що він є реалістом, якого мають підтримати усі, повідомляє 24 Канал.

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Шокуюча заява топчиновника Кремля

Колишній топчиновник розповів, що він не вірить у поняття країн, адже це все абстракція. Країна ж для нього – це земля, пісок, берези та сосни.

"Це елементарна спостережливість, я реаліст. Ось є лампа, я її бачу, але як би ви не намагались показати мені країну, вам не вдасться це зробити, бо це абстракція", – сказав він.

Через це, буцімто, ніяку країну та ідеологію в країну переробити не можна, бо такого суб'єкта немає. За його словами, ніхто не доведе йому існування країн, навіть, якщо розіб'є собі лоб.

Сьогодні ніякої Росії не існує. Росії немає, є 140 мільйонів людей, які розмовляють російської і не розуміють, що таке новина, бо їм здається, що перехід "якогось" села з рук в руки – це новина. От ви приїхали в Дебальцеве, де ви так руки мені покажете?,

– видав він.

Якименко навіть не посоромився "повчити" інших людей, адже сказав, що якщо окремий індивід вважає, що живе, наприклад, в США, що США – це держава, яка має закони, то він просто помиляється.

До того ж додав, що таке бачення, як у нього мають усі російські чиновники, а його результат діяльності на високій посаді за часів Путіна полягає в тому, що він зміг купити собі кілька будинків.

Цікаво, що його рідний брат працює на пропагандиста Владіміра Соловйова, який розказує, що так зване "сво" скоро завершиться, а Росія переможе.