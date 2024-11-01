На Донетчине погиб молодой защитник со Львовщины – Василий Лаганяк

На войне погиб военный из Дрогобыча на Львовщине – Василий Лаганяк. Боец служил в 15-й отдельной бригаде артиллерийской разведки "Черный лес". Ему навеки 31 год.

Защитник воевал с первых дней полномасштабной войны. О потере сообщила Дрогобычский городской совет.

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Что известно о бойце

Василий Лаганяк родился 6 января 1993 года в Дрогобыче и посвятил свою жизнь военной службе после обучения в школе № 14 и высшем профессиональном училище № 19. После завершения обучения Лаганяк был призван в воинскую часть А1108, где служит непрерывно. С началом полномасштабного российского вторжения он принимал активное участие в боевых действиях на различных участках фронта, демонстрируя свою преданность Родине.

Младший сержант Василий Лаганяк был начальником радиолокационной станции взвода радиолокационной разведки батареи радиолокационного дивизиона артиллерийской разведки бригады "Черный лес".

Защитник воевал на первых позициях фронта, прошел горячие точки столкновений с врагом и непрерывно находился на передовой.

Как погиб Василий Лаганяк

Военный погиб 28 октября 2024 года во время боевого задания, в результате вражеского ракетного обстрела в районе поселка Раздольное Волновахского района Донецкой области.

У погибшего Героя остались жена, сын, отец и сестра. Время прибытия траурного конвоя и дату прощания с ним землякам сообщат дополнительно.

"Выражаем искренние соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям по поводу гибели нашего земляка и Героя Василия Лаганяка. Вечная память Герою Украины!" – отметили в горсовете.