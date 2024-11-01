Захисник воював із перших днів повномасштабної війни. Про втрату повідомила Дрогобицька міська рада.

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Що відомо про бійця

Василь Лаганяк народився 6 січня 1993 року в Дрогобичі і присвятив своє життя військовій службі після навчання у школі № 14 та вищому професійному училищі № 19. Після завершення навчання Лаганяк був призваний до військової частини А1108, де служить безперервно. З початком повномасштабного російського вторгнення він брав активну участь у бойових діях на різних ділянках фронту, демонструючи свою відданість Батьківщині.

Молодший сержант Василь Лаганяк був начальником радіолокаційної станції взводу радіолокаційної розвідки батареї радіолокаційного дивізіону артилерійської розвідки бригади "Чорний ліс".

Захисник воював на перших позиціях фронту, пройшов гарячі точки зіткнень із ворогом та безперервно перебував на передовій.

Як загинув Василь Лаганяк

Військовий загинув 28 жовтня 2024 року під час бойового завдання, внаслідок ворожого ракетного обстрілу в районі селища Роздольне Волноваського району Донеччини.

У загиблого Героя залишились дружина, син, батько та сестра. Час прибуття траурного конвою та дату прощання з ним землякам повідомлять додатково.

"Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, родичам, близьким та друзям з приводу загибелі нашого земляка та Героя Василя Лаганяка. Вічна пам’ять Герою України!" – зазначили в міськраді.