Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Тетяни Білинець у Facebook.

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Що написала дівчина у прощальному листі до коханого

За словами Тетяни, Андрій два роки тому пообіцяй їй, що завжди буде поруч і дотримувався своєї обіцянки попри те, що фізично перебував на протилежному боці України.

Ти вирішував мої проблеми і злився, коли я не розповідала про них. Ти намагався вчитись жити цивільним життям, бо за 10 років тебе повністю поглинула боротьба. Я ніколи не розуміла, як у серйозному командирі вміщається стільки ніжності і кохання. Я не знала, звідки у тебе береться стільки жаги до життя і оптимізму, живучи у таких реаліях. Ти навчив мене любити кожен день, бо щоранку протягом двох років я прокидалась від "доброго ранку, кохання" і засинала під "солодких снів, рідна",

– написала у своєму листі Тетяна.

Андрій Романюк / Фото Тетяни Білинець

Дівчина поділилась, що продовжує писати повідомлення та телефонувати Андрію, очікуючи, що він пізніше передзвонить.

"Ти сказав, що напишеш, коли виїдеш з позиції, поцілував і пішов збирати речі. Якщо б я знала, що ти підеш назавжди, я б цілувала тебе ще більше", – розповіла вона.

Тетяна розповіла, що, отримавши уламкові поранення, Андрій передусім кинувся допомагати своїм побратимам, забувши головне правило – "спочатку допоможи собі". За її словами, ідейність військового полягала у самовідданості.

На Різдво ти обіцяв познайомити мене зі своєю мамою, та, кохання, я зробила це сама. Я зайшла у твій дім, але там не було тебе. Я приїхала у Вінницю, але на вокзалі не стояв мій усміхнений бородатий Андрійко з букетом моїх улюблених квітів. Мене ніхто не заціловував і ніхто не обіймав, окрім туги і болю,

– написала дівчина.

Також вона розповіла, що полеглий захисник мріяв про велику родину та будинок у тихому селі. Втім, його мрія вже не здійсниться.

"Я кохатиму тебе завжди. Я б хотіла сказати, що у моєму серці ти залишишся назавжди. Але ти пішов і забрав його з собою, коханий", – заявила Тетяна у своєму зверненні до коханого.

Що відомо про Андрія Романюка

Андрій Романюк був молодшим сержантом і командиром відділення ударних безпілотників у складі 49-го окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ".

У 15 років він був учасником Революції Гідності, а вже у 16 – добровольцем у зоні АТО. Під час повномасштабного вторгнення Андрій залишався на передовій, навіть попри отримане у 2023 році поранення, після якого прагнув якнайшвидше повернутися на фронт.

Церемонія прощання з Андрієм Романюком відбудеться 1 листопада в Михайлівському соборі в Києві та на Майдані Незалежності, а 2 листопада – у рідній Вінниці.