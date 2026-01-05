Руководил "Паутиной", взрывал Крымский мост и боролся с агентами УПЦ МП: биография Василия Малюка
- Василий Малюк отличился успешными операциями против российских агентов и предателей, включая задержание агентов внутри СБУ.
- СБУ под руководством Малюка провела значительные операции, такие как "Паутина" и подрыв Крымского моста, повышая репутацию службы, несмотря на некоторые скандалы и обвинения в коррупции.
Президент Зеленский очень мощно начал 2026 год, сделав несколько неожиданных кадровых назначений и существенно перезагрузив вертикаль власти. Следующим шагом верховного главнокомандующего стала ротация на позиции главы СБУ, о которой было официально объявлено 5 января.
Эта структура за время полномасштабного вторжения прочно ассоциируется с персоной ее руководителя – генерала-лейтенанта Василия Малюка. Последний благодаря своей уникальной харизме, чувству юмора и прежде всего успешным операциям против россиян стал одним из любимцев украинцев.
24 Канал рассказывает, что известно о Василии Малюке.
Читайте также Малюк уходит с должности главы СБУ: какую работу ему поручил Зеленский
СБУшник нового поколения: кто такой Василий Малюк?
Василий Васильевич Малюк – представитель нового поколения украинской власти. Ему всего 42 года. Он родился 28 февраля 1983 года в городе Коростышев Житомирской области. Учился в Киеве в академии СБУ, о которой мечтал со школы и которую закончил в 2005 году, получив специальность "Правоведение".
Известно, что Малюк написал и защитил кандидатскую диссертацию, но тема и подробности работы пока является тайной из-за специфики и военного положения. Научную деятельность доктор философии Малюк совмещал с практической работой и основной специальностью. Сначала работал в региональных управлениях СБУ как оперуполномоченный.
- С 2014 года Малюк неоднократно осуществлял боевые командировки в зону АТО, за что был награжден знаком отличия Президента Украины.
- В 2020 офицер был назначен первым заместителем начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.
Уже через два месяца возглавил это управление и одновременно стал заместителем главы спецслужбы Ивана Баканова – друга детства президента Зеленского и его бизнес партнера, который никакого отношения к украинским спецслужбам не имел, что вскоре и продемонстрировал, "проспав" полномасштабное нападение россиян и не увидев среди своих подчиненных, в частности, на самых высоких должностях – агентов врага, коррупционеров и просто некомпетентных персонажей.
Но не надо вешать всех собак на Баканова. Не секрет, что за 30 лет существования СБУ очень специфически понимала свою роль и меньше занималась собственно безопасностью и больше – обслугой режима и разного рода коррупционными схемами, так называемыми "темами".
Сформировались даже целые кланы, что были кураторами контрабанды сигарет, орехов и т.д., кошмарили бизнес и пытались отжать. А поскольку СБУ очень таинственная организация и не желает светиться, то плохая репутация ее отдельных сотрудников распространилась на всю структуру. Вот в таком состоянии Служба и встретила полномасштабное вторжение России.
Начало войны и возвращение в СБУ
Что касается лично Малюка, то он встретил войну не в СБУ, а в МВД, где был заместителем министра Дениса Монастырского (назначение произошло буквально накануне вторжения).
24 февраля Малюк был под Гостомелем и организовал там оборону от возможного прорыва россиян. Также он участвовал в планировании обороны Киева.
Уже 28 февраля его вернули в СБУ и поставили заместителем Баканова, а с марта – его фактической правой рукой. Уже через несколько месяцев Баканова тихо убрали и новым главой спецслужбы стал Василий Малюк.
Малюку в авральном режиме пришлось вычищать авгиевы конюшни и спасать не только репутацию Службы, но и поднимать подчиненных на защиту родины.
Об обоих направлениях деятельности мы хорошо знаем из официальных релизов СБУ и сообщений компетентных источников внутри институции.
Как Малюк разоблачал предателей и агентов России?
Сам глава СБУ также был довольно публичным и не боялся давать интервью и рассказывать детали операций. Также он лично участвовал в задержании кротов среди своих подчиненных. Один из таких эпизодов стал очень популярным мемом.
Говорится об обнародованных 12 февраля 2025 года деталях операции по разоблачению агента россиян – руководителя Штаба Антитеррористического центра СБУ полковника Козюры. Малюк лично прибыл на его задержание и сделал во время операции эффектные кадры, держа предателя за шкирку, словно котенка.
Ранее при участии Малюка была задержана другая крыса – Олега Кулинича, кроме того, глава СБУ участвовал в операции по разоблачению другого своего "коллеги" – экс-главы СБУ Харьковщины Романа Дудина.
Малюк докладывает о задержании крысы: смотрите видео
Другой известный мем о Малюке связан с его любовью к собакам. Где-то в конце 2022 года стало популярным эффектное фото главы СБУ с псом породы кане-корсо по имени Барон.
Оно мгновенно стало вирусным, ведь как человек, так и пес оказались удивительно похожими друг на друга – как строением тела, так и выражением лица. Это очень хорошо сработало на уровне ассоциаций и стало очень успешным пиар-ходом.
Два "рекса" / Фото из соцсетей
Впрочем, народную любовь Малюк заработал, а СБУ вернула не из-за фото с животными, а благодаря плодотворной работе по уничтожению россиян и их потенциала вести войну, а также ликвидации топовых предателей, маленьких винтиков и других упырей.
Самые известные операции СБУ времен Малюка
- Спецоперация СБУ "Паутина", в результате которой в тылу дронами были поражены 41 военный самолет россиян сразу на 4 аэродромах оккупантов. Благодаря "Паутине" Россия потеряла значительную часть своей стратегической авиации и стала посмешищем в глазах всего мира.
- Подрыв Керченского моста в 2022 году на день рождения Путина и последующие успешные атаки морскими дронами Sea Baby (2023) и масштабным подводным подрывом (2025).
- Атака дронами Sea Baby (кстати, в названии дрона зашифрована интересная игра слов, потому что в переводе это "Морской Малыш"). Благодаря дронам были поражены 14 российских кораблей, а сам Черноморский флот оккупантов был заблокирован на своих базах.
- Поражение российской подводной лодки класса "Варшавянка" в порту Новороссийска подводным дроном Sub SeaBaby.
- Ликвидация военных преступников и предателей. Среди них – генерал-лейтенант Игорь Кириллов (вошел в историю как "генерал Самокат"), Илья Кива, зетник Владлен Татарский, бандит Армен Саркисян (Горловский), военный преступник ракетчик Валерий Транковский и др.
- Атаки дронов СБУ на объекты нефтеперерабатывающей отрасли России, что спровоцировало топливный кризис в РФ и существенно ограничило возможность Кремля финансировать войну.
Также СБУ вела активную борьбу с российскими агентами в рядах УПЦ МП. При содействии СБУ было открыто более 180 уголовных производств в отношении попов-оборотней. Также СБУ разоблачила 128 агентурных сетей врага, в которые входило 563 человека.
С 2022 года следователи Службы объявили более 3 800 подозрений за госизмену. СБУ предотвращает 80% терактов, которые российские спецслужбы планируют в Украине.
Легендарное фото Василия Малюка / Фото СБУ
Сотрудники СБУ нашли и задержали кума Путина Медведчука. Также СБУ причастна к разоблачению другого топ-предателя – владельца завода "МоторСич" Вячеслава Богуслаева. СБУ приложила руку к делам Игоря Коломойского, Александра Дубинского, Александра Пономарева, Дмитрия Фирташа и тому подобное.
Кроме того, бойцы СБУ создали собственные отряды и принимали и принимают непосредственное участие в боевых действиях. Бойцы СБУ вместе с другими Силами обороны освобождали Киевскую, Житомирскую, Харьковскую, Херсонскую области, остров Змеиный, принимали активное участие в Курской операции. К сожалению, немало героев погибли в бою, защищая родину. За что им земной поклон, безмерная благодарность от украинцев, вечный почет и память.
Сейчас ЦСО "А" СБУ стабильно входит в ТОП-3 самых результативных подразделений Сил обороны Украины по объемам уничтоженной техники и живой силы России с помощью дронов. Почти каждый пятый танк, пораженный силами обороны, – на счету сотрудников СБУ. Это большой успех Службы.
Скандалы связанные с Малюком и СБУ
Институция за время полномасштабного вторжения сумела отбелить свою репутацию и вернуть доверие общества. Но не до конца. Потому что рядом с "Паутиной" и подрывом Керченского моста была масштабная операция по слежке за журналистами, в частности, командой расследователей Дениса Бигуса. Были скандалы относительно непонятных состояний бригадного генерала Ильи Витюка и других топов СБУ с кучей очень успешных жен и родственников.
Сам Малюк несколько раз попадал в скандалы и был обвинен СМИ в работе на одиозного Олега Татарова, которого упорно называют куратором правоохранительной системы. Сначала в интересах главы Офиса Президента Ермака, а теперь вообще неизвестно чьих. Также неизвестно, за какое состояние господин Малюк приобрел себе дом на 230 м², несколько квартир, земельные участки, элитный автомобиль и откуда у него столько наличных. При этом зарплата в СБУ неплохая, но не настолько.
В последние годы снова появились сообщения о возобновлении практик времен Баканова и еще более ранних.
Все это тоже, к сожалению, есть и за это, наравне с безусловными успехами, несет ответственность генерал-лейтенант Василий Малюк.
Что известно об отставке Малюка?
Малюк безусловно хорошо проявил себя на позиции главы СБУ и доказательством этого являются многочисленные сообщения украинских топовых военных в соцсетях в его поддержку, а также звание Героя Украины, полученное в мае 2025 года.
Сообщение генерала Драпатого в поддержку Малюка:
Ухожу с должности Председателя Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный вред. Уверен, что сильная и современная спецслужба – залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его,
– обращение генерала Малюка относительно собственной отставки, 5 января 2026 года.
Но это лишь вершина айсберга – нам не известны принципы, по которым работает СБУ, нам неизвестен KPI и внутренняя кухня Службы (это логично и нормально во время войны). Поэтому можем констатировать, что Василий Малюк поступил достойно, когда 5 января 2026 года объявил о своей отставке и заявил, что остается в игре в команде Украины.
Частые вопросы
Кто такой Василий Малюк и какую роль он сыграл в СБУ?
Василий Малюк — представитель нового поколения украинской власти, который возглавил Службу безопасности Украины после полномасштабного вторжения России. Он известен своими успешными операциями против российских агентов и коррупционеров, а также своей харизмой и публичной активностью.
Какие наиболее значимые операции были проведены СБУ под руководством Малюка?
Среди значимых операций СБУ под руководством Малюка выделяются спецоперация "Паутина", подрыв Крымского моста, атаки дронами на российские военные объекты, а также разоблачение агентурных сетей врага. Эти действия существенно подорвали военный потенциал России.
Какие скандалы сопровождали деятельность Малюка на посту главы СБУ?
Период руководства Малюка сопровождали скандалы, такие как слежка за журналистами и непонятные состояния должностных лиц СБУ. Малюк также был обвинен в сотрудничестве с Олегом Татаровым, что вызвало вопросы относительно прозрачности его деятельности.
Какие изменения в руководстве СБУ произошли в начале 2026 года?
В начале 2026 года президент Зеленский объявил о ротации на позиции главы СБУ, что стало частью его усилий по существенной перезагрузке вертикали власти. Василий Малюк ушел с должности главы СБУ 5 января 2026 года, заявив, что останется в системе для реализации асимметричных спецопераций мирового уровня.
Какие личные качества Малюка способствовали его популярности среди украинцев?
Василий Малюк завоевал популярность среди украинцев благодаря своей уникальной харизме, чувству юмора и успешным операциям против россиян. Его публичная активность и участие в задержании предателей также сделали его одним из любимцев общества.