Руководил "Паутиной", взрывал Крымский мост и боролся с агентами УПЦ МП: биография Василия Малюка

Президент Зеленский очень мощно начал 2026 год, сделав несколько неожиданных кадровых назначений и существенно перезагрузив вертикаль власти. Следующим шагом верховного главнокомандующего стала ротация на позиции главы СБУ, о которой было официально объявлено 5 января.

Эта структура за время полномасштабного вторжения прочно ассоциируется с персоной ее руководителя – генерала-лейтенанта Василия Малюка. Последний благодаря своей уникальной харизме, чувству юмора и прежде всего успешным операциям против россиян стал одним из любимцев украинцев.

24 Канал рассказывает, что известно о Василии Малюке.

СБУшник нового поколения: кто такой Василий Малюк?

Василий Васильевич Малюк – представитель нового поколения украинской власти. Ему всего 42 года. Он родился 28 февраля 1983 года в городе Коростышев Житомирской области. Учился в Киеве в академии СБУ, о которой мечтал со школы и которую закончил в 2005 году, получив специальность "Правоведение".

Известно, что Малюк написал и защитил кандидатскую диссертацию, но тема и подробности работы пока является тайной из-за специфики и военного положения. Научную деятельность доктор философии Малюк совмещал с практической работой и основной специальностью. Сначала работал в региональных управлениях СБУ как оперуполномоченный.

С 2014 года Малюк неоднократно осуществлял боевые командировки в зону АТО, за что был награжден знаком отличия Президента Украины.

В 2020 офицер был назначен первым заместителем начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Уже через два месяца возглавил это управление и одновременно стал заместителем главы спецслужбы Ивана Баканова – друга детства президента Зеленского и его бизнес партнера, который никакого отношения к украинским спецслужбам не имел, что вскоре и продемонстрировал, "проспав" полномасштабное нападение россиян и не увидев среди своих подчиненных, в частности, на самых высоких должностях – агентов врага, коррупционеров и просто некомпетентных персонажей.

Но не надо вешать всех собак на Баканова. Не секрет, что за 30 лет существования СБУ очень специфически понимала свою роль и меньше занималась собственно безопасностью и больше – обслугой режима и разного рода коррупционными схемами, так называемыми "темами".

Сформировались даже целые кланы, что были кураторами контрабанды сигарет, орехов и т.д., кошмарили бизнес и пытались отжать. А поскольку СБУ очень таинственная организация и не желает светиться, то плохая репутация ее отдельных сотрудников распространилась на всю структуру. Вот в таком состоянии Служба и встретила полномасштабное вторжение России.

Начало войны и возвращение в СБУ

Что касается лично Малюка, то он встретил войну не в СБУ, а в МВД, где был заместителем министра Дениса Монастырского (назначение произошло буквально накануне вторжения).

24 февраля Малюк был под Гостомелем и организовал там оборону от возможного прорыва россиян. Также он участвовал в планировании обороны Киева.

Уже 28 февраля его вернули в СБУ и поставили заместителем Баканова, а с марта – его фактической правой рукой. Уже через несколько месяцев Баканова тихо убрали и новым главой спецслужбы стал Василий Малюк.

Малюку в авральном режиме пришлось вычищать авгиевы конюшни и спасать не только репутацию Службы, но и поднимать подчиненных на защиту родины.

Об обоих направлениях деятельности мы хорошо знаем из официальных релизов СБУ и сообщений компетентных источников внутри институции.

Как Малюк разоблачал предателей и агентов России?

Сам глава СБУ также был довольно публичным и не боялся давать интервью и рассказывать детали операций. Также он лично участвовал в задержании кротов среди своих подчиненных. Один из таких эпизодов стал очень популярным мемом.



Легендарный кадр / Фото СБУ

Говорится об обнародованных 12 февраля 2025 года деталях операции по разоблачению агента россиян – руководителя Штаба Антитеррористического центра СБУ полковника Козюры. Малюк лично прибыл на его задержание и сделал во время операции эффектные кадры, держа предателя за шкирку, словно котенка.

Ранее при участии Малюка была задержана другая крыса – Олега Кулинича, кроме того, глава СБУ участвовал в операции по разоблачению другого своего "коллеги" – экс-главы СБУ Харьковщины Романа Дудина.

Малюк докладывает о задержании крысы: смотрите видео

Другой известный мем о Малюке связан с его любовью к собакам. Где-то в конце 2022 года стало популярным эффектное фото главы СБУ с псом породы кане-корсо по имени Барон.

Оно мгновенно стало вирусным, ведь как человек, так и пес оказались удивительно похожими друг на друга – как строением тела, так и выражением лица. Это очень хорошо сработало на уровне ассоциаций и стало очень успешным пиар-ходом.



Два "рекса" / Фото из соцсетей

Впрочем, народную любовь Малюк заработал, а СБУ вернула не из-за фото с животными, а благодаря плодотворной работе по уничтожению россиян и их потенциала вести войну, а также ликвидации топовых предателей, маленьких винтиков и других упырей.

Самые известные операции СБУ времен Малюка

Спецоперация СБУ "Паутина", в результате которой в тылу дронами были поражены 41 военный самолет россиян сразу на 4 аэродромах оккупантов. Благодаря "Паутине" Россия потеряла значительную часть своей стратегической авиации и стала посмешищем в глазах всего мира.

Подрыв Керченского моста в 2022 году на день рождения Путина и последующие успешные атаки морскими дронами Sea Baby (2023) и масштабным подводным подрывом (2025).

Атака дронами Sea Baby (кстати, в названии дрона зашифрована интересная игра слов, потому что в переводе это "Морской Малыш"). Благодаря дронам были поражены 14 российских кораблей, а сам Черноморский флот оккупантов был заблокирован на своих базах.

Поражение российской подводной лодки класса "Варшавянка" в порту Новороссийска подводным дроном Sub SeaBaby.

Ликвидация военных преступников и предателей. Среди них – генерал-лейтенант Игорь Кириллов (вошел в историю как "генерал Самокат"), Илья Кива, зетник Владлен Татарский, бандит Армен Саркисян (Горловский), военный преступник ракетчик Валерий Транковский и др.

Атаки дронов СБУ на объекты нефтеперерабатывающей отрасли России, что спровоцировало топливный кризис в РФ и существенно ограничило возможность Кремля финансировать войну.

Также СБУ вела активную борьбу с российскими агентами в рядах УПЦ МП. При содействии СБУ было открыто более 180 уголовных производств в отношении попов-оборотней. Также СБУ разоблачила 128 агентурных сетей врага, в которые входило 563 человека.

С 2022 года следователи Службы объявили более 3 800 подозрений за госизмену. СБУ предотвращает 80% терактов, которые российские спецслужбы планируют в Украине.



Легендарное фото Василия Малюка / Фото СБУ

Сотрудники СБУ нашли и задержали кума Путина Медведчука. Также СБУ причастна к разоблачению другого топ-предателя – владельца завода "МоторСич" Вячеслава Богуслаева. СБУ приложила руку к делам Игоря Коломойского, Александра Дубинского, Александра Пономарева, Дмитрия Фирташа и тому подобное.

Кроме того, бойцы СБУ создали собственные отряды и принимали и принимают непосредственное участие в боевых действиях. Бойцы СБУ вместе с другими Силами обороны освобождали Киевскую, Житомирскую, Харьковскую, Херсонскую области, остров Змеиный, принимали активное участие в Курской операции. К сожалению, немало героев погибли в бою, защищая родину. За что им земной поклон, безмерная благодарность от украинцев, вечный почет и память.

Сейчас ЦСО "А" СБУ стабильно входит в ТОП-3 самых результативных подразделений Сил обороны Украины по объемам уничтоженной техники и живой силы России с помощью дронов. Почти каждый пятый танк, пораженный силами обороны, – на счету сотрудников СБУ. Это большой успех Службы.

Скандалы связанные с Малюком и СБУ

Институция за время полномасштабного вторжения сумела отбелить свою репутацию и вернуть доверие общества. Но не до конца. Потому что рядом с "Паутиной" и подрывом Керченского моста была масштабная операция по слежке за журналистами, в частности, командой расследователей Дениса Бигуса. Были скандалы относительно непонятных состояний бригадного генерала Ильи Витюка и других топов СБУ с кучей очень успешных жен и родственников.

Сам Малюк несколько раз попадал в скандалы и был обвинен СМИ в работе на одиозного Олега Татарова, которого упорно называют куратором правоохранительной системы. Сначала в интересах главы Офиса Президента Ермака, а теперь вообще неизвестно чьих. Также неизвестно, за какое состояние господин Малюк приобрел себе дом на 230 м², несколько квартир, земельные участки, элитный автомобиль и откуда у него столько наличных. При этом зарплата в СБУ неплохая, но не настолько.

В последние годы снова появились сообщения о возобновлении практик времен Баканова и еще более ранних.

Все это тоже, к сожалению, есть и за это, наравне с безусловными успехами, несет ответственность генерал-лейтенант Василий Малюк.

Что известно об отставке Малюка?

Малюк безусловно хорошо проявил себя на позиции главы СБУ и доказательством этого являются многочисленные сообщения украинских топовых военных в соцсетях в его поддержку, а также звание Героя Украины, полученное в мае 2025 года.

Сообщение генерала Драпатого в поддержку Малюка:

Ухожу с должности Председателя Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный вред. Уверен, что сильная и современная спецслужба – залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его,

– обращение генерала Малюка относительно собственной отставки, 5 января 2026 года.

Но это лишь вершина айсберга – нам не известны принципы, по которым работает СБУ, нам неизвестен KPI и внутренняя кухня Службы (это логично и нормально во время войны). Поэтому можем констатировать, что Василий Малюк поступил достойно, когда 5 января 2026 года объявил о своей отставке и заявил, что остается в игре в команде Украины.