Оккупантам можем предложить только смерть, – Малюк выступил в Раде с мощной речью

Верховная Рада поддержала назначение Василия Малюка на должность главы СБУ. Он выступил с мощной речью, которую нардепы поддержали аплодисментами.

Парламент поддержал кандидатуру Малюка, внесенную Президентом Владимиром Зеленским. За соответствующее решение проголосовали 324 народных депутата. Об этом пишет 24 Канал.

К теме Правительство поддержало назначение трех глав ОВА: где будут новые руководители

Малюк выступил в Верховной Раде

Глава СБУ рассказал о своем опыте

Он подчеркнул, что сам военный и всю жизнь посвятил защите Украины: окончил академию СБУ, прошел путь от лейтенанта до генерал-майора, а с 2014 года воевал на Донбассе. С первого дня полномасштабного вторжения вместе с собратьями стал на защиту страны в Киевской, Донецкой, Луганской областях и на юге страны.

Прежде всего, он подчеркнул, что не только осознает уровень угроз, которые возникли перед Украиной во время полномасштабной войны, а уже борется с ними, поскольку с июля 2023 года исполняет обязанности главы СБУ.

На каких фронтах работает Служба безопасности

Василий Малюк отметил, что Служба безопасности работает системно и это уже подтверждают результаты:

Служба производит уникальные спецоперации;

Разоблачает российские агентурные сети;

Расследует военные преступления кафиров;

Сражается с 5 колонной и агентами в рясах;

Противодействует внутреннему врагу.

Он уточнил, что СБУ прошла переформатирование контрразведки, в том числе военной. В настоящее время бойцы Центра спецопераций "А" выполняют сверхсложные задачи, круглосуточно работают следователи и киберспециалисты.

Не могу сегодня раскрыть детали всех серьезных спецопераций, где задействованы наши бойцы, но они находятся в самых горячих точках войны. За неполный год 6 из них награждены званием "Герой Украины". 4, к сожалению, посмертно… Есть более 500 государственных наград. Большинство из них – ордена "За мужество" и "Богдана Хмельницкого",

– сказал Малюк.

Он подчеркнул, что эти имена никогда не станут известны из-за специфики службы. Но эти люди выполняют сверхсложные и важные задачи.

Очистка извне и внутри: главные цели СБУ сейчас

Первое и самое главное – выполняем поручения Президента и меняем подходы к работе. Не просто сдерживаем врага, а действуем на опережение. Строим новую и современную модель государственной безопасности – с учетом опыта войны,

– подчеркнул Василий Малюк.

Сейчас у СБУ есть 3 важные задачи:

Максимальное очищение от предателей в СБУ, приспособленцев и тех, кто годами создавал имитацию работы.

Борьба с коллаборантами, приспешниками врага и предателями всех уровней – неприкосновенных не должно быть.

Комплексный подход. СБУ должна одинаково качественно обращать внимание на контрразведку, борьбу с терроризмом, информационную безопасность, противодействие международному криминалитету или разоблачению коррумпированных чиновников.

Он отметил, что это требует от спецслужбы комплексного подхода – когда каждое направление деятельности развивается одинаково качественно и равномерно.

В украинском эпосе мы чтим такого героя, как казак Мамай. В кабинете висит картина, где он сидит с бандурой на черепах врагов Украины. Так что смерть это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам,

– заявил глава СБУ.

Малюк заметил, что мы уже показали всему миру, что такое украинский характер. Теперь должны объединить усилия и вернуть наши территории. Он пообещал, что в качестве главы СБУ сделает все для нашей победы.

Речь Василия Малюка: смотрите видео