Парламент підтримав кандидатуру Малюка, внесену Президентом Володимиром Зеленським. За відповідне рішення проголосували 324 народних депутати. Про це пише 24 Канал.

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Малюк виступив у Верховній Раді

Очільник СБУ розповів про свій досвід

Він наголосив, що сам військовий і все життя присвятив захисту України: закінчив академію СБУ, пройшов шлях від лейтенанта до генерал-майора, а з 2014 року воював на Донбасі. З першого дня повномасштабного вторгнення разом з побратимами став на захист країни у Київській, Донецькій, Луганській областях і на півдні країни.

Передусім він підкреслив, що не лише усвідомлює рівень загроз, які постали перед Україною під час повномасштабної війни, а вже бореться з ними, оскільки з липня 2023 року виконує обов'язки глави СБУ.

На яких фронтах працює Служба безпеки

Василь Малюк зауважив, що Служба безпеки працює системно і це вже підтверджують результати:

Служба проводить унікальні спецоперації;

Викриває російські агентурні мережі;

Розслідує воєнні злочини окупантів;

Бореться з 5 колоною та агентами в рясах;

Протидіє внутрішньому ворогу.

Він уточнив, що СБУ пройшла переформатування контррозвідки, зокрема військової. Наразі бійці Центру спецоперацій "А" виконують надскладні завдання, цілодобово працюють слідчі та кіберфахівці.

Не можу сьогодні розкрити деталі усіх серйозних спецоперацій, де задіяні наші бійці, але вони присутні у найгарячіших точках війни. За неповний рік 6 із них нагороджені званням "Герой України". 4, на жаль, посмертно… Маємо понад 500 державних нагород. Більшість із них – ордени "За мужність" і "Богдана Хмельницького",

– сказав Малюк.

Він наголосив, що ці імена ніколи не стануть відомі через специфіку служби. Але ці люди виконують надскладні й надважливі завдання.

Очищення ззовні та всередині: головні цілі СБУ зараз

Перше і найголовніше – виконуємо доручення Президента і змінюємо підходи до роботи. Не просто стримуємо ворога, а діємо на випередження. Будуємо нову і сучасну модель державної безпеки – з урахуванням досвіду війни,

– підкреслив Василь Малюк.

Наразі в СБУ є 3 важливих завдання:

Максимальне очищення від зрадників в СБУ, пристосуванців та тих, хто роками створював імітацію роботи.

Боротьба з колаборантами, поплічниками ворога та зрадниками всіх рівнів – недоторканих не повинно бути.

Комплексний підхід. СБУ має однаково якісно звертати увагу на контррозвідку, боротьбу з тероризмом, інформаційну безпеку, протидію міжнародному криміналітету чи викриття корумпованих посадовців.

Він зауважив, що це вимагає від спецслужби комплексного підходу – коли кожен напрям діяльності розвивається однаково якісно і рівномірно.

В українському епосі ми шануємо такого героя, як козак Мамай. У моєму кабінеті висить картина, де він сидить із бандурою на черепах ворогів України. Тож смерть це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам,

– заявив голова СБУ.

Малюк зауважив, що ми вже показали всьому світові, що таке український характер. А зараз повинні об’єднати зусилля та повернути наші території. Він пообіцяв, що як голова СБУ зробить все для нашої перемоги.

Промова Василя Малюка: дивіться відео