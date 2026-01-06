В Украинской добровольческой армии предположили, чем будет заниматься Малюк после отставки

Владимир Зеленский уволил Василия Малюка с должности главы СБУ. Однако он останется работать в этой структуре и будет заниматься другим направлением. Очевидно, он еще многое сделает для Службы безопасности Украины.

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук озвучил 24 Каналу мнение, что Малюк возглавит направление, направленное на уничтожение критических предприятий для экономики России. Возможно, будет работать над наказанием военных преступников.

Над чем будет работать Малюк дальше?

Сергей Братчук отметил, что Василий Малюк много сделал, и СБУ мощно росла. Поэтому он и в дальнейшем будет работать для того, чтобы сорвать российские планы.

Возможно, Малюк возглавит направление работы, которое будет направлено на уничтожение чрезвычайно критических предприятий для российской экономики. Возможно, это будет "украинский Моссад". То есть это наказание военных преступников,

– предположил он.

Что известно об отставке Малюка?