Ключевой задачей главы ведомства должно стать усиление контрразведывательной деятельности. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный ВСУ, народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

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Контрразведка – основная задача службы

Конечно, сотрудники СБУ выполняют и другие функции – борются с коррупцией и экономическими преступлениями. Однако у нас достаточно органов, считает Костенко, которые могли бы работать по этим направлениям. Служба безопасности сейчас мобилизовала немало людей, она достаточно обширная, в частности, выполняет оперативно-боевые задания на линии фронта.

"Я думаю, что здесь не нужно дублировать полномочия. Коррупционные составляющие, экономические преступления – это нужно от них убирать. У нас есть с Василием Васильевичем определенные разногласия, но то, что он направлен преимущественно на контрразведку во время войны – это позитив", – заметил военнослужащий.

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