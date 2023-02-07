Ключевой задачей главы ведомства должно стать усиление контрразведывательной деятельности. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный ВСУ, народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.
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Контрразведка – основная задача службы
Конечно, сотрудники СБУ выполняют и другие функции – борются с коррупцией и экономическими преступлениями. Однако у нас достаточно органов, считает Костенко, которые могли бы работать по этим направлениям. Служба безопасности сейчас мобилизовала немало людей, она достаточно обширная, в частности, выполняет оперативно-боевые задания на линии фронта.
"Я думаю, что здесь не нужно дублировать полномочия. Коррупционные составляющие, экономические преступления – это нужно от них убирать. У нас есть с Василием Васильевичем определенные разногласия, но то, что он направлен преимущественно на контрразведку во время войны – это позитив", – заметил военнослужащий.
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Что известно о Малюке
- Василий Малюк – чиновник родом из Житомирской области. Он был участником боевых действий и имеет звание полковника. С 2001 года нес военную службу в органах государственной безопасности.
- В 2005 году окончил Национальную академию СБУ по специальности "Правоведение". Занимал разные должности в региональных управлениях СБУ.
- По словам политолога Алексея Голобуцкого, новый глава СБУ превращает ведомство в украинский Моссад. Кроме того, он делает все, чтобы очистить его от российских агентов.