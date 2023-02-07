Ключовим завданням очільника відомства має стати підсилення контррозвідувальної діяльності. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий ЗСУ, народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.
Варте уваги Скотився до яєчні в Криму: Малюк розповів про долю Медведчука
Контррозвідка – основне завдання служби
Звісно, співробітники СБУ виконують й інші функції – борються з корупцією та економічними злочинами. Проте в нас достатньо органів, вважає Костенко, які могли б працювати за цими напрямками. Служба безпеки зараз мобілізувала чимало людей, вона доволі розлога, зокрема, виконує оперативно-бойові завдання на лінії фронту.
"Я думаю, що тут не потрібно дублювати повноваження. Корупційні складові, економічні злочини – це треба від них прибирати. У нас є з Василем Васильовичем певні розбіжності, але те, що – це позитив", – зауважив військовослужбовець.
Що не так з "відставкою" Резнікова? / Куди подівся Баканов? / Масштабні кадрові ротації: дивіться відео
Що відомо про Малюка
- Василь Малюк – чиновник родом з Житомирщини. Він був учасником бойових дій та має звання полковника. З 2001 року ніс військову службу в органах державної безпеки.
- У 2005 році закінчив Національну академію СБУ за спеціальністю "Правознавство". Обіймав різні посади у регіональних управліннях СБУ.
- За словами політолога Олексія Голобуцького, новий очільник СБУ перетворює відомство на український Моссад. Крім того, він робить усе для того, щоб очистити його від російських агентів.