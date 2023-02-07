Ключовим завданням очільника відомства має стати підсилення контррозвідувальної діяльності. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий ЗСУ, народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.

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Контррозвідка – основне завдання служби

Звісно, співробітники СБУ виконують й інші функції – борються з корупцією та економічними злочинами. Проте в нас достатньо органів, вважає Костенко, які могли б працювати за цими напрямками. Служба безпеки зараз мобілізувала чимало людей, вона доволі розлога, зокрема, виконує оперативно-бойові завдання на лінії фронту.

"Я думаю, що тут не потрібно дублювати повноваження. Корупційні складові, економічні злочини – це треба від них прибирати. У нас є з Василем Васильовичем певні розбіжності, але те, що – це позитив", – зауважив військовослужбовець.

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