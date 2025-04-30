Россия отказывается от полного прекращения огня на 30 дней, которое предложили США, предлагая взамен "трехдневное перемирие" с 8 по 11 мая, которое "может стать прелюдией к прямым переговорам".

Соответствующее заявление во вторник, 29 апреля, сделал постоянный представитель России Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Что заявил Небензя

По его словам, Запад должен "прекратить вооружать Киев", поскольку, по его мнению, именно это мешает началу конструктивного диалога. В случае согласия Украины на "трехдневное перемирие", это как говорит российский дипломат, может стать "прелюдией" к прямым переговорам.

Москва рассчитывает, что Запад прекратит вооружать Киев и убедит Зеленского в необходимости начать конструктивный диалог,

– цитируют Небензю росСМИ.

Постпред России в то же время отметил, что Россия не отказывается от помощи союзников, признав, что КНДР участвует в войне против Украины. Он выразил благодарность северокорейским "братьям" за помощь в "освобождении Курской области" от украинских военных.

"Зеленский должен реализовать данные избирателям обещания – вести дело к миру с Россией и соблюдать права русскоязычного населения Украины", – добавил он.

Напомним, недавно он заявил, что прекращение огня в Украине является нереалистичным на фоне нынешних обстоятельств. Небензя обвинил Украину, заявив, что прекращению огня препятствует якобы нарушение Киевом моратория на удары по энергетической инфраструктуре.