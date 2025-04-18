Постпред России в ООН Небензя назвал прекращение огня в Украине нереалистичным
- Постоянный представитель России в ООН заявил, что прекращение огня в Украине пока нереалистично.
- Василий Небензя обвинил Украину в нарушении договоренностей об ударах по энергетической инфраструктуре.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил во время брифинга, что прекращение огня в Украине сейчас является нереалистичным на фоне нынешних обстоятельств.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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Небензя обвинил Украину
Российский дипломат в очередной раз обвинил Украину, заявив, что прекращению огня препятствует якобы нарушение Киевом моратория на удары по энергетической инфраструктуре, о чем договорились в Эр-Рияде.
У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении объектов энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной,
– заявил он.
По его словам, при нынешних обстоятельствах говорить о прекращении огня просто "нереалистично на этом этапе".
Напомним, ранее он заявлял, что прекращение огня и замораживание военных действий не являются гарантиями урегулирования "конфликта", а новые договоренности по Украине должны быть реализованы новой властью Киева после выборов.
Также на заседании Совбеза ООН россиянин выдвинул требование, чтобы Украина стала демилитаризованным и нейтральным государством, не входящим ни в какие блоки и альянсы, в частности прежде всего НАТО.