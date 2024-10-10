Когда похоронят Василия Особу – зятя Фарион, погибшего на фронте

В воскресенье, 6 октября, стало известно о смерти украинского защитника Василия Особы. Он был зятем погибшей языковеда Ирины Фарион.

В Добромильской городской территориальной громаде сообщили, когда состоится прощание с военным.

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Похороны Василия Особы

В субботу, 12 октября в 11:00 во Львове состоится чин похорон нашего земляка – защитника Василия Лица. От центральной площади в городе Добромиль в 8:30 на похороны во Львов будет отправляться автобус,

– сообщает местная власть.

Отметим, что Василий Особа был бойцом "Легиона Свободы" и защищал Украину в 4-м батальоне "Сила Свободы" бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж". Воевал на Северском направлении. Имел звание старшего солдата и был минометчиком. Герой погиб в бою с оккупантами.

У Василия осталась жена – София Семчишин, а также двое детей. Трагедия всколыхнула семью всего через несколько месяцев после смерти языковеда Ирины Фарион, когда ее убили возле собственного дома во Львове 19 июля 2024 года.