София Семчишин вместе с двумя детьми находилась на море. О трагедии стало известно 6 октября 2024 года.

Важно На фронте погиб зять Ирины Фарион Василий Особа

София Семчишин рассказала, как узнала о гибели мужа

Мы были на море 1 день. Ты говорил поезжай. Теперь мы едем к тебе... Я тебе сбросила фото. И ты мне написал, отдохни с малышами, мое золотко, завтра набери... Я набрала, но ты не ответил...

– написала София Семчишин.

Далее был звонок.

"И по голосу Андрияна я все поняла и просила не говорить вслух, я не могла слышать той боли... А дальше земля ушла из-под ног", – написала дочь Ирины Фарион.

София Семчишин добавила, что детям сказала, что папу убили россияне и пообещала, что месть будет.

Политик Олег Тягнибок написал, что Василий Особа погиб в бою с оккупантами на Северском направлении. Он служил в 4 батальоне "Сила Свободы" бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж".

Зять Ирины Фарион был минометчиком, старшим солдатом. У военного осталось двое маленьких детей.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким. Светлая и вечная память Герою!