Софія Семчишин разом з двома дітьми перебувала на морі. Про трагедію стало відомо 6 жовтня 2024 року.

Важливо На фронті загинув зять Ірини Фаріон Василь Особа

Софія Семчишин розповіла, як дізналась про загибель чоловіка

Ми були на морі 1 день. Ти казав їдь. Тепер ми їдемо до тебе… Я тобі скинула фото. І ти мені написав, відпочинь з малятами, моє золотко, завтра набери… Я набрала, але ти не відповів…

– написала Софія Семчишин.

Далі був дзвінок.

"І по голосу Андріяна я все зрозуміла і просила не говорити вголос, я не могла чути того болю… А далі земля пішла з-під ніг", – написала донька Ірини Фаріон.

Софія Семчишин додала, що дітям сказала, що тата вбили росіяни та пообіцяла, що помста буде.

Політик Олег Тягнибок написав, що Василь Особа загинув у бою з окупантами на Сіверському напрямку. Він служив у 4 батальйоні "Сила Свободи" бригади швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж".

Зять Ірини Фаріон був мінометником, старшим солдатом. У військового залишилось двоє маленьких дітей.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним і близьким. Світла та вічна пам'ять Герою!