Еще с начала войны на Донбассе он стал на сторону оккупантов. С тех пор и стал целью для украинских спецслужб. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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"Черная метка"
Днем 12 апреля в Москве взорвали машину экс-сотрудника СБУ и предателя Украины Василия Прозорова. Момент со взрывом автомобиля попал на видео. В результате инцидента коллаборационист получил травмы, его госпитализировали.
С 2014 года он вступил в связь с российской ФСБ, как и многие другие спецслужбисты. Просто есть слишком яркие личности из этих коллаборантов, которые за последнее время очень активизировались на разных направлениях. Вероятнее всего, этот процесс "успокоения" уже запустила наша контрразведка,
– отметил Роман Свитан.
Служба безопасности Украины сейчас фактически полностью защищена от российского влияния. Поэтому особое внимание сейчас сосредоточили именно на предателях, которые сейчас работают на кремлевский режим.
"На Прозорове в свое время уже была "черная метка": в Бердянске его уже пытались наказать. Их (коллаборационистов – 24 Канал) очень много – десятки тысяч. В 2014 году на сторону врага перешли тысячи донецких милиционеров. Еще несколько тысяч – в 2024 году", – отметил полковник запаса.
Перед украинскими спецслужбами стоит действительно сложная задача – уничтожать коллаборационистов и за пределами Украины. Впрочем, результаты уже вполне впечатляют.
Интересно, что предатели борются и между собой. В попытках поделить власть, в том числе и на оккупированных территориях Украины, обычно не удается решить все мирным путем. Поэтому иногда это приводит к тому, что коллаборационисты сами же ликвидируют других коллаборационистов.
Подрыв авто предателя в Москве: что известно
- В Москве 12 апреля взорвали машину бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. С видео. которое попало на камеры наблюдения, понятно, что взрыв в машине произошел после того, как Прозоров сел в машину и, вероятно, завел ее. Предателя сразу госпитализировали, у него повреждены ноги и рука. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о "покушении на убийство".
- Интересно, что незадолго до подрыва машины, Прозоров записал интервью. В нем, в частности, он заявил, что решил бороться с украинской властью "доступными ему способами".
- С 2014 года Прозоров содействовал силам России в получении информации о ходе антитеррористической операции на востоке Украины. Он сам откровенно признавался о том, что сделал это добровольно "по идеологическим убеждениям". Заметим, что Прозоров еще с 2017 года находился в розыске по подозрению в нескольких статьях. В частности, это дезертирство и государственная измена.