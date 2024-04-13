Ще з початку війни на Донбасі він став на сторону окупантів. Відтоді і став ціллю для українських спецслужб. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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"Чорна мітка"
Вдень 12 квітня у Москві підірвали автівку експрацівника СБУ та зрадника України Василя Прозорова. Момент з вибухом автомобіля потрапив на відео. Внаслідок інциденту колаборант отримав травми, його госпіталізували.
З 2014 року він вступив у зв'язок з російською ФСБ, як і багато інших спецслужбістів. Просто є надто яскраві особистості з цих колаборантів, які за останній час дуже активізувалися на різних напрямках. Найімовірніше, цей процес "заспокоєння" вже запустила наша контррозвідка,
– наголосив Роман Світан.
Служба безпеки України зараз фактично повністю захищена від російського впливу. Тож особливу увагу зараз зосередили саме на зрадниках, які зараз працюють на кремлівський режим.
"На Прозорові у свій час вже була "чорна мітка": у Бердянську його вже намагалися покарати. Їх (колаборантів – 24 Канал) дуже багато – десятки тисяч. У 2014 році на сторону ворога перейшли тисячі донецьких міліціонерів. Ще кілька тисяч – у 2024 році", – зазначив полковник запасу.
Перед українськими спецслужбами стоїть справді складне завдання – знищувати колаборантів і поза межами України. Втім результати вже цілком вражають.
Цікаво, що зрадники борються і між собою. В намаганнях поділити владу, зокрема й на окупованих територіях України, зазвичай не вдається вирішити все у мирний спосіб. Тож іноді це призводить до того, що колаборанти самі ж ліквідують інших колаборантів.
Підрив авто зрадника у Москві: що відомо
- У Москві 12 квітня підірвали автівку колишнього співробітника СБУ Василя Прозорова. З відео. яке потрапило на камери спостереження, зрозуміло, що вибух у машині стався після того, як Прозоров сів у машину та, ймовірно, завів її. Зрадника одразу госпіталізували, у нього пошкоджені ноги та рука. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про "замах на вбивство".
- Цікаво, що незадовго до підриву автівки, Прозоров записав інтерв'ю. У ньому, зокрема, він заявив, що вирішив боротися з українською владою "доступними йому способами".
- З 2014 року Прозоров сприяв силам Росії в отриманні інформації про хід антитерористичної операції на сході України. Він сам відверто зізнавався про те, що зробив це добровільно "з ідеологічних переконань". Зауважимо, що Прозоров ще з 2017 року перебував у розшуку за підозрою у кількох статтях. Зокрема, це дезертирство та державна зрада.