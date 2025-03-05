Он закрыл собой двух парней, они выжили, – мать Василия Ратушного рассказала о гибели сына

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб 28-летний Василий Ратушный. По словам матери военного, он закрыл собой двух других бойцов, которым удалось выжить.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Василий Ратушный спас побратимов

Церемония прощания с Василием Ратушным прошла в центре Киева: отдать последний долг Герою пришли военные и гражданские. Мать военного, писательница Светлана Поваляева, во время прощания рассказала, что ее сын закрыл собой двух побратимов.

Он погиб счастливый, так, как хотел, и он закрыл собой двух ребят, они выжили и не в критическом состоянии, с ними все хорошо, насколько это возможно...

– сказала женщина.

Она подчеркнула, что Василий Ратушный был чрезвычайно целеустремленным, скромным и тихим парнем с невероятным чувством юмора.

Светлана Поваляева рассказала о сыне: смотрите видео

Напомним, Василий Ратушный погиб 27 февраля во время боевого выезда. Военный служил оператором беспилотных авиационных комплексов бригады "Птицы Мадьяра".

Известно также, что Василий Ратушный был участником Революции Достоинства и АТО, однако был менее публичным, чем его младший брат Роман, и не вел активно соцсети. После Революции Достоинства 18-летний Василий Ратушный ушел добровольцем на передовую.