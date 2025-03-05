Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.Live.

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Отец Василия Ратушного взял слово

Папа погибшего Василия Ратушного отметил, что его старший сын всегда считал, что в будущем имеет значение только количество уничтоженных врагов. А любые другие действия, которые к этому не приводят, – лишены смысла.

Он действительно погиб счастливым, я в этом убежден. Потому что больше всего ему болело не ранение, не контузии, ему болели потерянные шансы, не приложенные усилия и препятствия от якобы своих же бюрократических сил, которые не давали ему реализоваться на полную,

– сказал мужчина.

Папа Героя отметил, что украинцам сейчас стоит становиться "единым организмом, который будет истреблять врагов, при необходимости, в промышленных масштабах".

"Если мы не станем сами стеной, за которой никакой враг не пройдет никогда, мы исчезнем как нация. Занимайте место на "стене", которое освобождается. Не думайте долго", – сказал он.

Отметим, что Василий – старший брат активиста и военного Романа Ратушного. Василий был пилотом БпЛА подразделения "Птицы Мадьяра" и погиб от вражеского FPV-дрона, который попал прямо в машину.